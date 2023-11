Serie B, la Cremonese sogna la zona “promozione diretta”

Cremona, 27 novembre 2023 – I risultati della quattordicesima giornata di serie B e, soprattutto, la serie delle quattro vittorie di fila hanno riportato in alto la Cremonese, che adesso si gode un brillante terzo posto (anche se il Como, vincendo domani il recupero con il Lecco, potrebbe operare il sorpasso). Ma questo successo segna, in particolar modo, un importante avvicinamento alle prime due posizioni che valgono la promozione diretta in serie A.

Una marcia che ha trovato i suoi punti di forza nella continuità e nella precisa identità che sembra essere riuscita a trasmettere mister Stroppa, oltre nello slancio in grado di cancellare le altalene di inizio campionato. Strada facendo, non sono mancati gli intoppi per i grigiorossi, compreso il serio infortunio a Sarr (anche se Jungdal sta facendo in pieno il suo dovere), ma le peculiarità che sta mostrando in questo momento la Cremonese rappresentano altrettanti indizi preziosi grazie ai quali guardare avanti con fiducia.

Infatti l’utilizzo consolidato del 3-5-2 ha avuto il merito di restituire solidità al reparto arretrato, mentre Sernicola e Zanimacchia, impiegati sugli esterni, stanno vivacizzando e rendendo imprevedibile il gioco dei grigiorossi che, ciliegina sulla torta, in avanti possono contare sullo strettissimo rapporto con il gol del bomber Coda e sulle giocate di Vazquez. A questo si aggiunge Castagnetti, solido regista della manovra della formazione di Stroppa, che trae giovamento anche dalla posizione scelta per il talentuoso Buonaiuto. Si può affermare senza dubbio che in questo momento la Cremonese gode di ottima salute.

La serie B rimane comunque un torneo tanto lungo quanto faticoso, per cui, al di là dell’attuale serie positiva, i grigiorossi dovranno riuscire a dare continuità al proprio percorso, trovando la forza di affrontare i prossimi impegni con lo spirito che sta caratterizzando il momento positivo: la formazione di Stroppa non solo è rientrata in modo stabile in zona play off, ma ha fatto anche vedere, nonostante la forza di rivali come Parma e Venezia, di avere le carte in regola per poter alzare ulteriormente l’asticella.

In questo senso diventa fondamentale proseguire il cammino con la spirito che Castagnetti e compagni stanno proponendo, a cominciare dalla trasferta di sabato a Pisa. Un avversario da prendere con le molle ed affrontare con la volontà di chi è consapevole di dover affrontare un esame da superare a pieni voti. È questo il modo per la Cremonese di far continuare la sua felice rincorsa.