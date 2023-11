Cremonese-Spezia, i grigiorossi ritrovano l’ex tecnico Alvini sulla panchina degli avversari. Probabili formazioni

La Cremonese è chiamata a far vedere tutto il suo valore nel match di domani (fischio d’inizio alle 16.15) con lo Spezia. Dopo aver mostrato le sue qualità in trasferta ed aver raggiunto (seppur soffrendo sino ai supplementari in casa col Cittadella) gli ottavi di finale di Coppa Italia (dove mercoledì 3 gennaio alle 21 renderà visita alla Roma per una sorta di rivincita dell’indimenticabile blitz grigiorosso dello scorso anno), per la squadra di Stroppa è arrivato il momento di trasferire il suo potenziale pure sul campo dello “Zini”, conquistando una vittoria che potrebbe assumere notevole significato contro i liguri di Massimiliano Alvini.

L’ex tecnico grigiorosso torna a Cremona dopo l’avventura non certo felice dello scorso anno, quando la sua formazione non riuscì ad ambientarsi nel massimo campionato. Un’esperienza che ha riportato immediatamente in B la Cremonese e che ha comunque offerto l’occasione all’ex allenatore di Reggiana ed Albinoleffe di ripartire da una piazza importante come La Spezia. Anche in Liguria, però, la partenza del mister toscano non è stata pari alle attese, tanto che da più parti si parlava di un suo possibile esonero. Nelle ultime uscite, come del resto ha confermato in Coppa Italia in casa del Sassuolo, lo Spezia sembra avere individuato la strada giusta, ma deve ottenere conferme importanti pure in Campionato.

Per questo il match di domani si preannuncia particolarmente impegnativo per i grigiorossi, che devono dare continuità a gioco e risultati, proseguendo su quella che Vazquez ha definito la “strada giusta” appena individuata dalla Cremonese. Sul fronte della formazione, mister Stroppa dovrebbe proseguire nella direzione di un 3-5-2 piuttosto tecnico, con alcuni possibili ballottaggi in difesa (per il ruolo del terzo centrale) e in attacco, dove lo stesso Vazquez è in vantaggio su Okereke per affiancare un Coda che continua a segnare gol decisivi. Al di là dei singoli interpreti, poi, serviranno personalità e convinzione per riuscire a scacciare una volta per tutte i “fantasmi dello Zini”. PROBABILI FORMAZIONI Cremonese (3-5-2): Sarr; Antov, Ravanelli (Bianchetti/Tuia), Lochoshvili; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Vazquez, Coda. All: Stroppa. Spezia (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Gelashvili, Serpe; Elia, S. Esposito, Bandinelli, Reca; Zurkowski; Antonucci, F.P. Esposito. All: Alvini. La gara si giocherà domani, domenica 5 novembre, alle ore 16.15 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.