La Cremonese di Corini parte col piede giusto: 2-1 alla Juve Stabia

Buona la prima! La Cremonese alla prima di mister Corini riesce a vincere in casa dell’ostica Juve Stabia. Al di là del 2-1 finale, l’incontro del “Menti” mette in mostra una prova attenta e di buona caratura degli ospiti, che possono guardare avanti con rinnovata fiducia.

L’esordio dell’allenatore bagnolese sulla panchina grigiorossa si apre nel migliore dei modi. Sono trascorsi solo 4’ e gli ospiti guadagnano un calcio di punizione. La difesa campana cerca di allontanare, ma la palla arriva dove si trova Antov che di prima intenzione la scarica dove Thiam non può arrivare. Il vantaggio carica ulteriormente la Cremonese, che insiste in avanti con Vandeputte, ma le Vespe non intendono arrendersi davanti al proprio pubblico e cominciano a spingere in avanti con crescente decisione. Ci provano Pierobon e Maistro, ma la rete difesa da Fulignati non corre particolari pericoli. Al 20’, però, Antov commette fallo su Fortini e l’arbitro assegna un rigore che Adorante trasforma in modo impeccabile. Tutto da rifare, dunque, per la Cremonese, che deve fare i conti anche con una Juve Stabia sempre più convinta per una partita che si fa sempre più equilibrata e ricca di capovolgimenti di fronte. Dopo un botta e risposta senza esito tra Zanimacchia e Maistro, superata la mezz’ora i padroni di casa chiamano al lavoro Fulignati che risponde con attenzione ai tentativi di Maistro e Fortini. Sul fronte opposto provano a rispondere Collocolo e De Luca, ma il primo tempo si chiude senza altre segnature.

La ripresa si apre con due sostituzioni per mister Corini, che manda in campo Barbieri e Buonaiuto al posto di Antov e Vandeputte, ma il copione della gara non mostra particolari cambiamenti e vede entrambe le contendenti affrontarsi a viso aperto con decisione. Dopo una sventola di Maistro che termina di poco a lato, la Cremonese prova a pungere al 10’, ma Ravanelli e Vazquez non riescono a concretizzare l’offensiva nata da un angolo battuto da Buonaiuto. La formazione di mister Corini è quella che cerca con maggiore tenacia il vantaggio e al 20’ un duetto tra Vazquez e Nasti si perde di poco. Lo spunto creato, però, aumenta la convinzione dei grigiorossi, che dapprima si rendono minacciosi con Barbieri e Nasti e poi, al 28’ firmano il nuovo vantaggio con Vazquez che batte in bello stile Thiam. Ancora una volta la compagine gialloblù non vuole arrendersi e al 31’ scatena una prolungata azione nell’area ospite, con Artistico che si presenta tutto solo davanti a Fulignati, ma scivola e finisce addosso al portiere grigiorosso che viene soccorso dai sanitari. Il portiere della Cremonese si riprende senza particolari problemi e al 37’ Buonaiuto riesce a procurarsi l’occasione per chiudere anzitempo le sorti della contesa, ma Thiam è di diverso parere e mantiene la gara aperta con un provvidenziale intervento. Gli ospiti sono così costretti a stringere i denti sono alla conclusione dei 6’ di recupero, ma il risultato rimane nelle mani dei grigiorossi che possono così iniziare far partire l’avventura di mister Corini con una vittoria di buon auspicio, che ribadisce la voglia degli ospiti di lottare per raggiungere i posti che contano. Juve Stabia-Cremonese 1-2 (1-1) Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam 6,5; Bellich 6, Varnier 6 (27’ st Andreoni 6), Folino 6; Floriani Mussolini 6, Buglio 6,5, Pierobon 6,5, Fortini 6 (27’ st Rocchetti 6); Maistro 6,5 (18’ st Mosti 6), Piscopo 6 (9’ st Candellone 6); Adorante 6 (27’ st Artistico 6). A disposizione: Matosevic; Baldi; Zuccon; Gerbo; Meli; Leone; Piovanello. All: Guido Pagliuca 6. Cremonese (4-2-3-1): Fulignati 6,5; Antov 6 (1’ st Barbieri 6), Ravanelli 6,5, Bianchetti 6, Sernicola 6,5; Majer 6 (18’ st Pickel 6), Collocolo 6,5; Zanimacchia 6, Vazquez 6,5 (41’ st Quagliata sv), Vandeputte 6 (1’ st Buonaiuto 6,5); De Luca 6 (18’ st Nasti 6). A disposizione: Saro; Jungdal; Castagnetti; Moretti; Lochoshvili; Milanese; Bonazzoli. All: Eugenio Corini 6,5. Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi 6. Reti: 4’ pt Antov; 21’ pt Adorante (rig.); 28’ st Vazquez Note: ammoniti: Vandeputte; Sernicola; Pagliuca (all. Juve Stabia); Nasti – angoli: 6-2 – recupero: 2’ e 6’.