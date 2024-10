Cremonese, arriva la Salernitana: Corini vuol partire bene anche allo Zini

Dopo avere esordito sulla panchina della Cremonese con una vittoria tanto importante quanto di buon auspicio in casa della Juve Stabia, Eugenio Corini è deciso a presentarsi nel migliore dei modi anche al pubblico dello “Zini”. Sabato 26 ottobre, fischio d’inizio alle ore 15, i grigiorossi saranno chiamati a dare il massimo con la Salernitana per trovare quella continuità che finora è mancata ed ha fatto scivolare Bianchetti e compagni all’indietro rispetto alle desiderate posizioni di vertice della serie B. Una marcia che dev’essere ripresa e portata a buon fine sotto la nuova guida dell’allenatore bagnolese, che ora deve ottenere conferme e risultato vincente contro un avversario davvero ostico come i granata che sono stati affidati a stagione appena iniziata a Martusciello.

I campani, in effetti, presentano un organico con nomi di indubbio valore, ma devono fare conti tutt’altro che facili con le troppe altalene nel rendimento e, cosa non trascurabile, con un ambiente che, complici le vicende societarie, rimane in costante fermento come quello di Salerno. Tutto questo rende la Salernitana un avversario da affrontare con le molle per la Cremonese, che dovrebbe proseguire sulla strada del 4-2-3-1 che sembra lo schieramento in grado di far fruttare al meglio le indiscutibili qualità della rosa allestita in estate con chiare ambizioni dal sodalizio di via Postumia. Il nuovo allenatore grigiorosso, che spera di ricevere un sostegno importante dal pubblico amico ed ha chiesto ai suoi giocatori di “avere il fuoco in corpo” (con la giusta consapevolezza delle loro qualità) dal 1’ all’ultimo istante di gioco, sembra avere ben chiara la possibile formazione da contrapporre alla Salernitana ed ai suoi velocissimi attaccanti. I dubbi principali di questa immediata vigilia riguardano la punta centrale, che dovrebbe essere Nasti e non De Luca, e il trequartista che affiancherà Zanimacchia e Vazquez. Per il momento Vandeputte rimane favorito, ma Buonaiuto ha buone carte da giocare. Per il resto, con Ravanelli non al top, la coppia centrale in difesa verrà composta da Antov e Bianchetti, mentre Castagnetti ritroverà il suo posto in cabina di regia. Quello che conta, come ha chiesto lo stesso Corini ai suoi giocatori, è lo spirito con il quale la Cremonese giocherà questa partita che può e deve diventare un altro passo in avanti per vedere all’opera con la continuità necessaria la squadra grigiorossa che i tifosi cremonesi sperano di poter seguire. Probabili formazioni Cremonese (4-2-3-1): Fulignati; Barbieri, Antov, Bianchetti, Sernicola; Collocolo, Castagnetti; Zanimacchia, Vazquez, Vandeputte; Nasti. All: Corini. Salernitana (4-3-3): Fiorillo; Njoh, Ferrari, Bronn, Stojanovic; Tello, Amatucci, Soriano (Maggiore); Tongya, Verde, Torregrossa (Simy). All: Martusciello. La partita si giocherà domani, sabato 26 ottobre alle ore 15 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Dazn e Sky Sport.