Cremonese-Spezia 3-0: tre punti di qualità grazie a Sernicola, Zanimacchia e Coda

La Cremonese torna a correre a pieni giri allo “Zini” pure in Campionato e per farlo deve attendere la visita dello Spezia dell’ex Alvini, al quale, evidentemente, lo stadio di Cremona non porta affatto bene. La gara che offre tre punti importanti alla squadra di Stroppa si chiude con un secco 3-0, un risultato che fotografa in maniera adeguata un incontro sostanzialmente condotto dall’inizio alla fine dai grigiorossi.

In effetti la Cremonese ha il merito di sbloccare ben presto il risultato e di andare al riposo sul 2-0 grazie all’uno/due di Sernicola e Zanimacchia. In avvio di ripresa, poi, il solito Coda firma il tris che spegne anzitempo le speranze di rimonta dei liguri che continuano un cammino ben lontano dalle aspettative della vigilia.

La sfida si apre con un botta e risposta tra Vazquez ed Antonucci che rimane senza esito, ma ben presto il motore della formazione grigiorossa aumenta i suoi giri e al 12’ Sernicola riprende una respinta di Dragowski su bel tiro di Coda e firma in bello stile il vantaggio dei padroni di casa.

Lo Spezia cerca di reagire, ma Bianchetti e compagni controllano con attenzione la situazione e al 29’ una ficcante triangolazione offensiva Vazquez-Sernicola-Zanimacchia offre all’ex Parma la palla del raddoppio. Il 2-0 carica ulteriormente i grigiorossi che mantengono l’iniziativa nella fase finale del primo tempo. Le buone occasioni non mancano, ma il punteggio non cambia.

In effetti bisogna attendere il 7’ della ripresa per assistere al terzo gol dei padroni di casa. Coda è il più lesto di tutti a ribattere in rete una respinta di Dragowski su un pericoloso colpo di testa di Vazquez su azione susseguente a calcio d’angolo. A questo punto lo Spezia ha una reazione d’orgoglio e si rende insidioso con Amian ed Esposito, ma il gol che potrebbe riaprire in qualche modo la partita non arriva e la Cremonese può così condurre in porto in tutta sicurezza una vittoria dall’indubbio significato ed incamerare tre punti che la collocano in piena zona play off nelle posizioni che contano di questa combattuta serie B.

Cremonese-Spezia 3-0 (2-0)

Cremonese (3-5-2): Sarr 6; Antov 6, Ravanelli 6,5, Bianchetti 6,5 (33’ st Tuia 6); Sernicola 6,5, Pickel 6,5 (25’ st Abgrego 6), Castagnetti 6, Buonaiuto 6,5 (25’ st Okereke 6), Zanimacchia 6,5 (33’ st Quagliata 6); Vazquez 6,5, Coda 6,5. A disposizione: Jungdal; Collocolo; Ciofani; Valzania; Ghiglione; Lochoshvili; Tsadjout; Bertolacci. All: Giovanni Stroppa 6,5.

Spezia (3-4-1-2): Dragowski 6; Amian 6, Muhl 6 (1’ st Bertola 6), Nikolaou 6; Elia 6 (33’ st Candelari 6), Cassata 6 (12’ st Bandinelli 6), Salvatore Esposito 6,5, Reca 6; Zurkowski 6 (12’ st Kouda 6); Antonucci 6,5 (19’ st Verde 6), Francesco Pio Esposito 6. A disposizione: Zoet; Joao Moutinho; Cipot; Krollis; Corradini; Moro; Hristov. All: Massimiliano Alvini 6.

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino 6.

Reti: 12’ pt Sernicola; 29’ pt Zanimacchia; 7’ st Coda.

Note: Muhl; Pickel; Antov; Collocolo – espulso: 49’ st Nikolaou – angoli: 5-7 – recupero: 2’ e 6’ –spettatori: 9.117.