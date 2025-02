Cremonese, contro il Suditirol in casa la ripartenza è d'obbligo. Le probabili formazioni e dove vedere la partita

Cremona – Rialzarsi dalla brutta caduta patita a Salerno e cercare di rosicchiare qualche punto allo Spezia sono gli obiettivi fondamentali che la Cremonese deve raggiungere in questa delicata sfida interna con il Sudtirol.

La formazione altoatesina sta tentando di risalire la china e si appresta a giocare allo “Zini” ben decisa a raccogliere punti. In questo momento i biancorossi sono usciti dalla zona retrocessione diretta e si trovano nei play out, ma la salvezza diretta dista solo due lunghezze. Per questo la squadra dell’esperto Castori vuole continuare nella sua politica dei piccoli passi per riuscire ad allontanarsi dalla parte calda della classifica. Un intento che la formazione di Stroppa non deve assolutamente concedere.

Al contrario i grigiorossi devono offrire una risposta importante e convincente dopo la brutta battuta a vuoto in casa della Salernitana, facendo vedere di poter coltivare ancora sogni di gloria sino al termine della stagione. I margini per sperare si stanno facendo sempre più ristretti per la Cremonese che, ormai, ha legato le sue ambizioni ai play off (possibilmente da quarta) e che, proprio per questo deve trovare quella continuità che finora è sempre mancata ad un gruppo che pure è stato costruito facendo importanti sforzi economici.

In vista della gara con il Sudtirol, mister Stroppa ha la coperta corta in difesa, dove non potrà contare sullo squalificato Antov e sull’infortunato Ceccherini. Il terzetto arretrato sarà dunque completato da Folino, che affiancherà Ravanelli e Bianchetti (fresco di prolungamento fino al 2026). In attesa di definire le condizioni di Saro e di Gelli (il neo-acquisto dal Frosinone sta lavorando a parte), il giocatore che rimane al centro dell’attenzione in questa vigilia è Barbieri. L’ex Pisa potrebbe riuscire a recuperare in extremis e, in questo caso, il posto sulla fascia destra sarebbe suo. In caso negativo si sposterà sull’esterno l’eclettico Collocolo, con Pickel che avrà una chance a centrocampo dal 1’. Al di là dei singoli interpreti, lo stesso Stroppa ha chiesto ai suoi giocatori un dosato mix di concentrazione e concretezza. Sono queste le qualità che possono costringere alla resa il pur ostico Sudtirol e far ripartire ancora una volta l’altalenante cammino stagionale dei grigiorossi. Cremonese-Sudtirol Cremonese (3-5-2): Fulignati; Folino, Ravanelli, Bianchetti; Collocolo, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Vazquez, Bonazzoli. All: Stroppa. Sudtirol (3-4-1-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli; Molina, Pyyhtia, Praszelik, Davì; Casiraghi; Odogwu, Merkaj. All: Castori. La partita si giocherà domenica 9 febbraio alle ore 15 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.