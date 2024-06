Cremonese, tutto in 90’. Per la A serve un colpo di Coda

In una sola partita la Cremonese si gioca un’intera stagione. Questa sera, fischio d’inizio alle 20.30, la squadra di Giovanni Stroppa è chiamata a conquistare al Penzo di Venezia la vittoria necessaria per tornare immediatamente in serie A ed infrangere il sogno dei lagunari che possono contare anche sul pareggio per conquistare la promozione. Gara che si preannuncia complicata, per la squadra grigiorossa ed è anche per questo che nella presentazione della finale il tecnico grigiorosso ha insistito su due concetti trasmessi in questa breve vigilia ai suoi giocatori: "Dobbiamo giocare dall’inizio alla fine con attenzione. In partite come queste può bastare un episodio per indirizzare la gara e noi dobbiamo essere bravi a spingerla dalla nostra parte. Il Venezia è una squadra forte e lo ha ribadito anche all’andata quando ha fatto vedere non solo doti importanti in avanti, ma anche una difesa molto forte con un portiere di grande caratura come Joronen".

Nonostante l’importanza della posta in palio, la Cremonese dovrà evitare un errore che potrebbe rivelarsi determinante: "Non dobbiamo farci prendere dalla pressione. Dobbiamo essere liberi di esprimere al meglio tutte le qualità che abbiamo a disposizione. Dobbiamo ricordare che quando sono arrivato sette mesi fa la squadra si trovava nella parte bassa della classifica. Adesso, dopo un percorso importante, siamo qui a giocarci questa opportunità nella quale vogliamo credere fino in fondo". Sul fronte della formazione Stroppa, che dovrà rinunciare all’ex di turno Johnsen, ha anticipato che definirà alcune scelte solo in extremis. L’idea è quella di sfruttare al meglio le caratteristiche presenti nel gruppo, tenendo presente che l’incontro dovrà decidersi in 90’ (senza supplementari o rigori) e che bisogna recuperare in fretta le energie profuse nell’andata. In questo senso, anche se non sono da escludere possibili sorprese dell’ultimora, Stroppa sembra orientato a puntare sulla tecnica individuale dei suoi. A giocatori come Vazquez, Pickel, Zanimacchia e Castagnetti si chiedono le giocate in grado di fare la differenza e costringere il Venezia a rivedere i suoi piani. Se poi Coda saprà far valere il suo fiuto del gol, la Cremonese può davvero credere nell’impresa di violare il Penzo e volare nella massima serie.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravenelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Pickel; Vazquez, Coda. All.: Stroppa.