DOPO l’ANTICIPO. Il colpo a Catanzaro rilancia le ambizioni della Cremonese: "Ora la continuità»

Vecchi errori e nuove certezze. I benefit raccolti dalla trasferta di Catanzaro (1-2), vinta allo scoccare del novantesimo grazie ad un gol di Barbieri, pesano molto più delle perdite. E non solo per i tre punti portati a casa. Messo in conto di dover far fronte ad una vera e propria emergenza – sette indisponibili tra cui la coppia offensiva titolare Bonazzoli-Nasti – la squadra ha risposto presente: soffrendo nei momenti in cui c’era bisogno di compattezza e sbilanciandosi sulla trequarti offensiva laddove c’era la possibilità di farlo. Rimane un grande punto di domanda sull’incapacità di mantenere con tranquillità il vantaggio – problema emerso anche contro lo Spezia – e sulla mancanza di cattiveria negli ultimi metri. Un’incognita che Stroppa (nella foto) si porta dietro dalla scorsa stagione. Al fine di convincere piazza e tifosi, servirà non solo risolvere i noti grattacapi, ma rendersi protagonisti di una prestazione più solida e robusta, condita da meno giri a vuoto nell’arco dell’intera gara. "Per dare un forte segnale alle avversarie per la promozione dobbiamo dare continuità", spiega l’allenatore deciso a non perdere di vista la vetta della classifica. "Dobbiamo conquistare vittorie che possano rendere meno influente qualche passo falso che potremmo fare. Siamo in crescita, sulla strada giusta".Mariachiara Rossi