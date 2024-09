Euforia cremonese. Sentenza Johnsen : "Siamo forti. Possiamo puntare ai primi posti»

Solo una prestazione convincente poteva regalare una sosta serena all’ambiente grigiorosso. E così è stato. Il gioco fluido e spumeggiante, però, ha rappresentato la ciliegina sulla torta di una partita che ha detto molto di più. Ad entusiasmare la piazza sono stati i numeri ritrovati, gli stessi che venivano contestati e che avevano messo in discussione le parole fiduciose di mister Stroppa sulla competitività della squadra in questo inizio di campionato. Dopo aver siglato una rete in tre gare, infatti, la Cremonese ne ha rifilate direttamente quattro all’ambizioso Sassuolo che non è mai riuscito davvero a tenere testa agli avversari (pareggio di Moro su rigore a parte). La carta vincente, però, la squadra grigiorossa l’ha sempre avuta in casa e risponde al profilo di Dennis Johnsen. Lasciato libero di spaziare su tutto il fronte offensivo vicino al debuttante Nasti ha letteralmente seminato il panico nella difesa neroverde sublimando la sua gara con un gol e due assist. "Abbiamo una squadra forte e possiamo puntare alla vetta", ha ribadito il norvegese sulla stessa lunghezza d’onda del tecnico. L’unico dubbio che rimane ancora aperto riguarda la reale capacità della squadra lombarda di essere altrettanto cattiva e cinica sotto porta di fronte ad un avversario meno propenso a mettere il piede sull’acceleratore quando attacca. Quesito a cui dovrà dare una risposta già a partire dal prossimo turno in casa contro Lo Spezia.

Mariachiara Rossi