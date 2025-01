Cremonese, serve una prova di forza a Frosinone aspettando i rinforzi dal mercato. Formazioni e diretta tv

Sospesa tra le mille voci del mercato invernale e la necessità di ripartire dando subito la necessaria continuità al proprio cammino, la Cremonese si appresta a tornare in campo per rendere visita ad un Frosinone affamato di punti.

I ciociari, che per l’occasione riavranno a disposizione Tsadjout (nelle ultime ore per lui si è anche vociferato di un possibile ritorno a Cremona qui a gennaio), si trovano infatti in piena zona play out e non solo non possono permettersi passi falsi, ma devono far proseguire la loro risalita.

Anche la squadra di Stroppa, però, non può commettere altri errori. I grigiorossi, in effetti, si trovano attualmente in quarta posizione, ma gli otto punti di ritardo dallo Spezia, attualmente terzo, regolamento alla mano, minacciano (e non poco) la disputa di quei play off che, a questo punto, rappresentano il vero obiettivo della Cremonese per impreziosire una stagione fin qui con più ombre che luci. È chiaro, dunque, che la compagine di mister Stroppa deve cercare di ridurre il distacco dal trio di testa, per non correre rischi ed avere così la ghiotta opportunità di giocarsi tutto negli spareggi-promozione. In quest’ottica acquista un significato del tutto particolare un impegno molto delicato come quello in casa dei gialloazzurri.

Un avversario da affrontare al massimo della concentrazione e con tutta l’attenzione possibile, come ha ricordato a più riprese lo stesso tecnico lodigiano ai suoi giocatori, ma che non deve frenare la rincorsa di una Cremonese decisa a rimanere protagonista del torneo cadetto sino in fondo. Proprio in quest’ottica, del resto, la società di via Postumia è al lavoro in questa sessione invernale del mercato, una “finestra” che, salvo sorprese dell’ultima ora visto che le altre pretendenti non si sono ancora arrese, dovrebbe portare in grigiorosso un attaccante di sicura caratura come Christian Gytkjaer, esperto giocatore danese (è un classe ’90), che non solo ha già vinto la serie B, ma conosce molto bene Stroppa con il quale ha vinto il campionato con il Monza. Questo potrebbe essere l’innesto di maggiore rilievo di gennaio per la formazione grigiorossa, che in questo momento è però molto attiva pure sul fronte delle partenze, visto che ci sono contatti dall’estero per Lochshvili e Pickel, mentre il Catanzaro è interessato a Majer e Quagliata (che vanta però altre pretendenti sempre del torneo cadetto). Il tutto per un “mosaico” che la Cremonese vuole mettere a disposizione di mister Stroppa rendendolo sempre più competitivo, ma che dev’essere “corroborato” con tre punti sonanti in questa prima partita di un 2025 che i grigiorossi possono riempire di preziose soddisfazioni.

Probabili formazioni:

Frosinone (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Mateus Lusuardi; Jeremy Oyono, Gelli, Darboe, Begic, Anthony Oyono; Partipilo Pecorino. All: Greco.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Zanimacchia; Vazquez, Bonazzoli. All: Stroppa.

La partita si giocherà domenica 12 gennaio alle ore 15 allo Stadio Stirpe di Frosinone e sarà visibile su Dazn e su “LaB Channel”.