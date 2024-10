I grigiorossi tornano a vincere allo Zini. Vola la Cremonese. Funziona la cura Corini

La Cremonese torna alla vittoria in casa dopo due mesi di astinenza: 2-1 alla Salernitana, con nota di merito per Vazquez protagonista in entrambe le azioni col solito mancino geniale. Sono bastate poco più di due settimane a Eugenio Corini per riportare entusiasmo allo Zini e rilanciare la squadra verso i posti nobili della classifica (terzo posto a soli tre punti). "La vittoria è fondamentale per la classifica, per l’identità che stiamo costruendo, per un ambiente e una società che sono ambiziosi". Il tecnico bresciano lo ha fatto senza particolari rivoluzioni, a dimostrazione che per invertire il ruolino di marcia negativo fosse necessario in parte ripensare all’idea di gioco offensivo portata all’estremo che da anni è il marchio di fabbrica di Giovanni Stroppa. I risultati del lavoro realizzato in poche settimane da Corini erano già evidenti nel primo tempo dove la squadra di casa ha rischiato poco come non succedeva dalla scorsa stagione. Al primo tentativo grigiorosso al 20’ arriva la rete del vantaggio di Collocolo su assist del Mudo che replica al 45’ pescando Vandeputte libero di infilare Fiorillo. Nella ripresa Ferrari accorcia per i granata ma è la Cremonese ad avere rimpianti per la chance fallita nel finale.