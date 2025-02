I playoff ora sono a rischio. Cremonese, ko doloroso

di Mariachiara RossiLa Cremonese sbatte contro il muro della Salernitana perdendo di misura ed è costretta a fermare la lunga scia di risultati utili consecutivi (sette dall’8 dicembre) fin qui raccolti durante la seconda gestione Giovanni Stroppa in panchina. Allo stadio Arechi la squadra di Colantuono passa in vantaggio a inizio ripresa grazie a un gol di Raimondo, a pochi passi dalla linea di porta, e pur rimanendo al terzultimo posto, fa un passo in avanti importante nella lotta salvezza con Frosinone e Cosenza. Un esito che delude la Cremonese, perché contribuisce a tenerla distante dal terzo posto – oggi occupato dallo Spezia fresco vincitore nella gara contro il Cittadella per 2-0 – e per via del numero clamoroso di occasioni mancate. "È assurda questa sconfitta, sprechiamo l’impossibile – ha commentato il tecnico ex Monza –. Cosa migliorare? Bisogna buttare dentro la palla. Loro fanno gol con un cross sbagliato respinto. Per il resto, ci siamo solo sbilanciati un paio di volte. E il rigore era dubbio. Che dire, dobbiamo buttarla dentro, bisogna segnare. Non si può perdere una gara così, dispiace".

Nel primo tempo almeno 6 episodi netti a favore della Cremonese non sono stati sufficienti per sbloccare il risultato. La rabbia di Stroppa nasce anche dal fallo di mano di Azzi che causa il penalty per i campani: un calcio di rigore che Cerri stampa sulla traversa. Stesso spartito nel secondo tempo. Dopo la rete del vantaggio arrivata in modo fortunoso - il cross di Njoh in ripartenza si trasforma in un tiro che finisce tra i piedi di Raimondo libero davanti alla porta - si contano almeno 11 occasioni chiare e trasparenti per gli ospiti. A prendersi la scena, però, è sempre il portiere Christensen che abbassa la saracinesca e scherma tutte le sortite offensive sul finale di gara.