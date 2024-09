La Cremonese dilaga a Sassuolo: 4-1

Nella sfida più difficile e nel momento più delicato la Cremonese estrae dal cilindro la prestazione migliore di questo avvio di stagione. Il Sassuolo, dato tra i principali favoriti al ritorno in serie A, si deve arrendere alle giocate della squadra di Stroppa, che forma un 4-1 di pregevole fattura, che rappresenta un passo in avanti più che prezioso per le ambizioni dei grigiorossi.

La partenza è di marca ospite e Quagliata nei primi minuti cerca due volte la conclusione, ma senza fortuna. I neroverdi provano a rispondere e prima Moro e poi Thorstvedt chiamano al lavoro i difensori ospiti. Col passare dei minuti la formazione di Grosso sembra in grado di aumentare i giri del motore, ma al 20’ la compagine di Stroppa sblocca il risultato. Collocolo serve bene Johnsen che libera in area Nasti, preciso a firmare il suo primo gol con la maglia della Cremonese. La gioia dei giocatori di mister Stroppa è però di breve durata. Al 29’, infatti, il Var ravvisa un tocco di mano di Vazquez e l’arbitro assegna un rigore agli emiliani che Moro trasforma di precisione. Tutto da rifare per i grigiorossi, ma Collocolo dopo un’altra manciata di minuti trasforma un invitante assist di Johnsen nel nuovo vantaggio degli ospiti. Il 2-1 carica ulteriormente la Cremonese che si mantiene in avanti e, dopo un bel duetto Vazquez-Johnsen rintuzzato dai difensori neroverdi, insacca il tris con Johnsen, che sfrutta una bella azione Zanimacchia-Nasti.

Il Sassuolo non riesce a reagire ed è costretto ad affidare la sua voglia di rimonta alla ripresa. Mister Grosso spinge in avanti la sua squadra, ma Fulignati deve intervenire solo al 13’ per neutralizzare una sventola di Thorstvedt che sembrava ormai destinata in rete. I minuti passano senza il gol che potrebbe riaprire la sfida, ma gli emiliani non vogliono arrendersi e ci provano con Mulattieri, Russo e Obiang. La rete difesa dall’attento Fulignati, però, rimane inviolata sino al termine e l’ultima rete della serata è ancora firmata dagli ospiti, che al 42’ insaccano la rete del definitivo 4-1 con Sernicola, che, ben assistito da Castagnetti, insacca il poker che riporta entusiasmo e convinzione in casa della Cremonese. Sassuolo-Cremonese 1-4 (1-3) Sassuolo (4-3-1-2): Satalino 5,5; Toljan 6, Odenthal 5,5, Romagna 6, Doig 5,5 (8’ st Pieragnolo 6); Kumi 5,5 (1’ st Pierini 6), Boloca 6, Caligara 6,5 (30’ st Russo 6); Thorstvedt 6,5; Antiste 5,5 (1’ st Mulattieri 6), Moro 6,5 (17’ st Obiang 6). A disposizione: Moldovan; Paz; D’Andrea; Lipari; Iannoni; Miranda; Muharemovic. All: Fabio Grosso 5,5. Cremonese (3-5-2): Fulignati 6,5; Antov 6, Ravanelli 6,5, Bianchetti 6; Zanimacchia 6 (19’ st Sernicola 6), Vazquez 6,5 (19’ st Pickel 6), Majer 6,5 (33’ st Castagnetti 6), Collocolo 7, Quagliata 6,5; Johnsen 7 (44’ st Vandeputte sv), Nasti 6,5 (19’ st De Luca 6). A disposizione: Tommasi; Saro; Ceccherini; Vandeputte; Moretti; Milanese; Bonazzoli. All: Giovanni Stroppa 7. Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo 6. Reti: 20’ pt Nasti; 31’ pt Moro (rig); 35’ pt Collocolo; 43’ pt Johnsen; 42’ st Sernicola. Note: ammoniti: Boloca; Romagna; Antov – angoli: 6-2 – recupero: 3’ e 6’ – spettatori: 4752.