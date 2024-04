La Cremonese passa 2-1 a Bari e riprende l'inseguimento alla serie A

La Cremonese vince in casa di un Bari affamato di punti e dopo due sconfitte davvero amare riprende il suo inseguimento alla serie A.

Al San Nicola il risultato si sblocca alla prima azione. Tsadjout, schierato a sorpresa al posto di Coda, riesce a servire Sernicola, che tenta un cross che colpisce Maiello e poi termina in rete alle spalle di Brenno. I Galletti rispondono immediatamente e solo 2’ più tardi Jungdal è costretto a superarsi per deviare in angolo una secca conclusione di Diaw da posizione più che favorevole. Nonostante il vantaggio, i grigiorossi continuano a rendersi pericolosi e vanno al tiro nell’ordine con Vazquez, Collocolo e Tsadjout, ma Brenno non si lascia sorprendere. La formazione di Stroppa insiste e Sernicola calcia a rete per due volte intorno al 20’, ma il risultato non cambia. La gara si fa sempre più intensa e ricca di capovolgimenti di fronte. Dopo un botta e risposta rimasto senza esito tra Morachioli e Johnsen, il finale del primo tempo si colora nuovamente di grigiorosso, ma i tentativi di Johnsen, Vazquez e Tsadjout non bastano per firmare il raddoppio. La formazione di Iachini rimane così attaccata alla partita e in avvio di ripresa sfiora il pareggio. Corre il 7’ quando Di Cesare costringe Jungdal ad una difficile respinta prima che Tsadjout riesca ad allontanare di testa nei pressi della fatidica linea bianca. L’avvio della ripresa vede un bari molto pimpante Sibilli prova il colpo di testa, ma Jungdal non corre particolari pericoli.

Sul fronte opposto, dopo essersi reso utile in fase difensiva, torna così a pungere Tsadjout, che chiama al lavoro la retroguardia pugliese. Una premessa al raddoppio di Collocolo, che al 21’ può appoggiare in rete un invitante assist di Tsadjout che riesce a mettere in crisi i difensori biancorossi prima di appoggiare l’assist del 2-0 al centrocampista ex Ascoli. Mister Iachini cerca di spingere in avanti i Galletti, ma la Cremonese continua a macinare gioco e Falletti per due volte tenta una conclusione che rimane di poco senza esito. Il Bari non vuole arrendersi, ma la difesa grigiorossa è molto attenta e la rete di Edjouma che accorcia le distanze arriva quando è troppo tardi per togliere dalle mani dei grigiorossi la preziosa vittoria. La squadra di Stroppa può così incamerare tre punti che fanno ripartire l’inseguimento alla promozione diretta. Bari-Cremonese 1-2 (0-1) Bari (4-3-1-2): Brenno 6,5; Pucino 6, Di Cesare 6, Vicari 6,5, Ricci 6 (29’ st Dorval 6); Maita 6 (22’ st Benali 6), Maiello 6 (22’ st Edjouma 6), Lulic 6,5; Sibilli 6,5; Morachioli 6 (1’ st Aramu 6), Diaw 6,5 (29’ st Colangiuli 6). A disposizione: Pissardo; Bellomo; Achik; Guiebre; Zuzek; Acampora; Puscas. All: Giuseppe Iachini 6. Cremonese (3-5-2): Jungdal 6,5; Antov 6,5, Ravanelli 6, Lochoshvili 6,5; Ghiglione 6, Collocolo 6,5 (29’ st Abrego 6), Majer 6, Johnsen 6,5 (19’ st Falletti 6,5), Sernicola 6,5 (45’ st Zanimacchia sv); Vazquez 6 (1’ st Pickel 6,5), Tsadjout 7 (45’ st Coda sv). A disposizione: Saro; Marrone; Ciofani; Buonaiuto; Afena-Gyan; Castagnetti; Quagliata. All: Giovanni Stroppa 6,5. Arbitro: Alberto Santoro di Messina 6. Reti: 2’ pt aut. Maiello; 21’ st Collocolo; 48’ st Edjouma. Note: ammoniti: Maiello; Di Cesare; Vazquez; Antov: Tsadjout; Maita; Bellomo (dalla panchina); Sibilli – angoli: 7-2 – recupero: 2’ e 5’.