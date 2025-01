La Cremonese passa nel finale: 3 a 1 contro un tenace Cosenza

Cremona, 18 gennaio 2025 – Un finale di fuoco consente alla Cremonese di vincere la resistenza di un tenace Cosenza e di conquistare tre punti che confermano l’ambizione della squadra di Stroppa di essere protagonista sino al termine della stagione.

Il 3-1 finale premia la generosità dei grigiorossi, ma non deve trarre in inganno rispetto a una partita che è stata molto difficile per i padroni di casa, in superiorità numerica dal 17’ della ripresa e capaci di collezionare ben 13 calci d’angolo, ma costretti ad aspettare il 40’ della ripresa per riuscire a trafiggere l’attenta difesa rossoblù e a firmare l’uno/due ravvicinato in grado di costringere alla resa la formazione dell’ex Alvini, evidentemente sempre poco fortunato allo “Zini”.

Per quel che riguarda le note salienti dell’incontro, che consolida la voglia di play off dei grigiorossi, emerge ancora una volta la facilità con la quale la compagine di mister Stroppa riesce ad andare in zona tiro, ma, d’altro canto, si evidenzia pure una notevole divergenza tra le occasioni create e quelle sfruttate. Una differenza che, complice il pareggio firmato da Ricciardi pochi minuti dopo il vantaggio iniziale di Pickel, sembrava destinata a frenare la voglia di vincere della Cremonese fino al rush finale, che ha indirizzato (finalmente) la gara sul binario desiderato da Bianchetti e compagni.

La Cremonese, che domenica 26 sarà ancora impegnata in casa con il Modena (fischio d’inizio alle 17.15), ha ribadito una volta di più l’indubbio potenziale a sua disposizione, ma deve dedicare tutta la sua attenzione a quella continuità che può fare davvero la differenza per la squadra di mister Stroppa.

Per quel che riguarda la sfida con i calabresi affamati di punti, la pressione iniziale dei grigiorossi riceve il meritato premio al 23’, quando un duetto Vazquez-Vandeputte lancia Pickel, che di testa trafigge Micai. Il vantaggio dei locali è però di breve durata, visto che dopo soli 4’ Ricciardi raccoglie il pallone respinto dal palo dopo un tiro di Rizza Pinna e firma l’1-1 dapprima annullato dal guardalinee ma poi convalidato dal Var. A questo punto inizia il forcing dei padroni di casa, che vogliono tornare in vantaggio. Gli sforzi della Cremonese si intensificano gradatamente nella ripresa, ma, nonostante la superiorità numerica, il risultato non cambia. Quando il pareggio sembra ormai dietro l’angolo, al 40’, Vandeputte pennella un assist perfetto per il colpo di testa di Vazquez, che riavvicina ai grigiorossi i tre sospirati punti che Johnsen mette definitivamente in cassaforte al 3’ di recupero. Cremonese-Cosenza 3-1 (1-1) Cremonese (3-5-2): Fulignati 6; Antov 6, Ceccherini 6,5, Bianchetti 6; Collocolo 6,5, Pickel 6,5 (27’ st Johnsen 6), Castagnetti 6, Vandeputte 7 (46’ st Majer sv), Barbieri 6 (34’ st Zanimacchia 6); Vazquez 6,5, Bonazzoli 6 (27’ st Nasti 6). A disposizione: Drago; Saro; Ravanelli; De Luca; Buonaiuto; Triacca; Milanese. All: Giovanni Stroppa 7.

Cosenza (4-3-1-2): Micai 6; Ricciardi 6, Sgarbi 6,5, Dalle Mura 6, D’Orazio 6 (29’ st Martino 5,5); Florenzi 6,5, Venturi 6, Charlys 6 (21’ st Cimino 6); Rizzo Pinna 6,5 (39’ st Zilli 5,5); Fumagalli 6 (21’ st Gargiulo 6), Artistico 6 (29’ st Mazzocchi 6). A disposizione: Vettorel; Caporale; José Mauri; Ricci; Strizzolo; Novello; Hristov. All: Massimiliano Alvini 6.

Arbitro: Simone Gallipò di Firenze 6.

Reti: 23’ pt Pickel; 27’ pt Ricciardi; 40’ st Vazquez; 48’ st Johnsen.

Note: ammoniti: Bianchetti; Collocolo; Ricciardi; Charlys; Gargiulo – espulso: 17’ st Ricciardi (doppia ammonizione) – angoli: 13-1 – recupero: 1’ e 4’.