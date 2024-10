La Cremonese si ferma 1-1 contro il Bari

La Cremonese non conquista la vittoria tanto desiderata con il Bari, ma si deve accontentare di un 1-1 che propone più motivi di rammarico che di soddisfazione alla squadra di Stroppa.

Dopo il brutto ko nel derby con il Brescia, la squadra grigiorossa parte con grande determinazione. Già nei primi minuti De Luca (due volte) e Buonaiuto minacciano l’ex Radunovic, ma il risultato non cambia. I padroni di casa insistono in avanti, ma i Galletti non si limitano a difendersi e Mantovani e Benali impegnano severamente Fulignati. La formazione di Longo attraversa un buon momento e ne approfitta al 27’ per passare in vantaggio. Lasagna si materializza in area e batte Fulignati sorprendendo la difesa locale. Lo svantaggio rappresenta un duro colpo per la compagine di mister Stroppa, che deve attendere il finale del primo tempo per tornare a farsi minacciosa. Ci provano Vandeputte e Collocolo, ma il punteggio rimane immutato e la Cremonese deve affidare le sue speranze alla ripresa. In avvio di ripresa il tecnico grigiorosso prova a cambiare le carte in tavola e passa per la prima volta alla difesa a quattro, ma la sfida rimane combattuta e ricca di capovolgimenti di fronte. Il Bari continua a pungere e questo “frena” la rincorsa dei grigiorossi che, però, non vogliono arrendersi e vanno vicini al pareggio con Buonaiuto, Nasti e Pickel nell’ordine. La gara si decide intorno al 25’. Dapprima Benali, sugli sviluppi di un calcio d’angolo sfiora il raddoppio, mentre nell’azione successiva arriva lo spunto di Sernicola che, complice una sofrtunata deviazione di Vicari, trafigge Radunovic e vale l’1-1.

A questo punto entrambe le contendenti vogliono la vittoria, ma il risultato, nonostante una traversa colpita dai padroni di casa al 37’ con De Luca e diverse buone opportunità su entrambi i fronti, non cambia più sino al triplice fischio dell’arbitro che sancisce un pareggio che, sostanzialmente, rinvia ancora una volta l’incontro con la miglior Cremonese. Pure con un buon Bari, in effetti, i grigiorossi costruiscono tante occasioni, ma confermano una volta di più un rapporto davvero “freddo” con il gol. CREMONESE-BARI 1-1 (0-1) Cremonese (3-5-2): Fulignati 6,5; Antov 6, Ceccherini 6 (47’ st Lochoshvili sv), Bianchetti 6,5; Barbieri 6 (1’ st Sernicola 6,5), Collocolo 6,5, Pickel 6, Vandeputte 6 (20’ st Vazquez 6), Zanimacchia 6 (1’ st Nasti 6,5); Buonaiuto 6 (32’ st Bonazzoli 6), De Luca 6. A disposizione: Saro; Jungdal; Quagliata; Ravanelli; Majer; Moretti; Milanese. All: Giovanni Stroppa 6. Bari (3-4-2-1): Radunovic 6,5; Pucino 6,5, Vicari 6, Mantovani 6; Oliveri 6,5, Benali 6,5, Maita 6, Dorval 6; Sibilli 6 (10’ st Coli Saco 6), Falletti 6 (22’ st Novakovich 6); Lasagna 6,5 (22’ st Favilli 6). A disposizione: Pissardo; Bellomo; Sgarbi; Tripaldelli; Maiello; Manzari; Favasuli; Simic; Obaretin. All: Moreno Longo 6,5. Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo 6. Reti: 27’ pt Lasagna; 25’ st Sernicola. Note: ammoniti: Zanimacchia; Benali; Nasti; Radunovic; Coli Saco; Ceccherini – angoli: 3-4 – recupero: 1’ e 4’ – spettatori: 9.942.