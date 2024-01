L’anticipo. Al Lecco non bastano tre gol, la cinquina del Catanzaro condanna i blucelesti

Il Catanzaro supera il Lecco per 5-3 al termine di un match ricco di colpi di scena, di ottime giocate e di tanti (troppi) errori difensivi (soprattutto da parte dei blucelesti lecchesi). E una squadra che si deve salvare non può di certo avere certe amnesie difensive e “regalare” occasioni e gol agli avversari. È su questo dovranno lavorare Bonazzoli e Malgrati. Al Ceravolo fuochi d’artificio. Dopo un breve periodo di studio, il Catanzaro al 18’ passa in vantaggio. Angolo di Vandeputte, palla per Verna che, solo soletto, supera Melgrati con un preciso piatto destro. Il Lecco reagisce e nel giro di 4’ la ribalta. Al 25’ Di Stefano con un tiro dal limite sorprende Fulignati e firma il pari col suo primo gol in B. E al 29’, Lepore per Ionita sulla sinistra, gran cross e perfetto colpo di testa di Lemmens (anche lui al primo gol col Lecco) che manda la palla nell’angolino basso per il 2-1. Ad inizio ripresa il Catanzaro pareggia. Biasci prolunga un cross di Vandeputte, palla a Sounas che si gira e fredda Melgrati da centro area. Al 6’ arriva il 3-2 di Iemmello che brucia Bianconi e mette la palla nel sacco. Il Lecco non ci sta e pareggia al 9’ con un’incornata di Novakovich su cross di Ionita. Ma al 20’ il Catanzaro piazza il colpo del ko. Iemmello serve un liberissimo Sounas che di testa spinge la palla in rete per il 4-3. A 2’ dal termine Lepore scivola in area e Biasci sigla il gol del definitivo 5-3.

-LECCO 5-3 (1-2)

Marcatori: 18’ pt Verna, 25’ pt Di Stefano, 29’ pt Lemmens, 3’ e 20’ st Sounas, 7’ st Iemmello, 43’ st Biasci

Fulvio D’Eri