L’omaggio. Lo Zini ha un nuovo settore Vialli: "Da lui una grande testimonianza»

Lo stadio Giovanni Zini di Cremona ha da ieri un settore dedicato a Gianluca Vialli. In occasione della Supercoppa Femminile vinta 2-1 dalla Juventus sulla Roma, il Comune di Cremona e la Cremonese hanno voluto omaggiare il campione scomparso un anno fa e a cui la città lombarda ha dato i natali il 9 luglio 1964. "Luca ha rappresentato una sintesi straordinaria tra la memoria e il ricordo - ha dichiarato in occasione della cerimonia il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina -. La memoria perché è riuscito a parlare con una testimonianza straordinaria non solo al mondo del calcio, ma anche a tutti gli uomini che hanno avuto modo di approcciare alla loro esistenza attraverso un percorso di sofferenza. Ma poi c’è il ricordo, la capacità di parlare alla sfera affettiva, al cuore di ciascuno di noi. Nei mesi in cui abbiamo vissuto insieme con il suo ruolo di capodelegazione della Nazionale, non smetterò mai di sottolineare come lui sia stato il valore aggiunto di uno straordinario messaggio, di una testimonianza incredibile non solo sotto il punto di vista sportivo, ma soprattutto del valore umano. Ci ha fatto capire, al di là del valore sportivo e delle modalità tecniche, che c’è la voglia di valorizzare la vita, i valori della vita. Per Luca questo ha rappresentato un bagaglio che ci ha trasmesso e noi abbiamo il dovere di custodirlo gelosamente e trasferirlo alle future generazioni".

All’evento erano presenti per la città il sindaco Gianluca Galimberti, l’assessore allo sport Luca Zanacchi e il presidente del consiglio comunale Paolo Carletti, che insieme ai familiari del campione lombardo hanno svelato la targa ricordo tra le note del violinista Isaac Meinert e gli applausi del pubblico presente.

Le lunghe giornate in memoria di Vialli non si fermano qui. Oggi a Genova c’è l’evento più atteso al Teatro Carlo Felice. Alle 21 partirà la serata benefica “My name is Luca. Ballata per Vialli“ voluta dalla fondazione Vialli e Mauro. Un incontro a cui parteciperanno diversi ex compagni di squadra, da Ciro Ferrara e Gianluca Pessotto dalla Juventus campione d’Europa 1996 all’ex commissario tecnico azzurro Roberto Mancini dalla Sampdoria scudettata del 1991. Nel corso della serata saranno narrati gli eventi topici della carriera di Vialli non solo nei club, ma anche in nazionale, con interventi di Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon, che hanno avuto modo di conoscere Vialli sotto diverse vesti, nel caso dell’ex difensore come dirigente dell’Italia campione d’Europa nel 2021. "Desidero ringraziare Genova per la massiccia adesione all’iniziativa: la presenza dei suoi cittadini e il sostegno della Regione Liguria hanno reso possibile l’ambizioso progetto di riunire, per la prima volta, la grande famiglia di Gianluca, per festeggiarlo come merita", ha dichiarato l’amico ed ex compagno di squadra Massimo Mauro.

M.T.