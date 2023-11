Luci su Cremona. Luminarie per Gianluca

"Never give up". È solo uno dei tanti consigli elargiti da Gianluca Vialli nel corso della sua esistenza. Un eccezionale campione dello sport, ma soprattutto un grande uomo, che ha dispensato insegnamenti e pillole di saggezza a tutti, grandi e piccoli, compagni di squadra e avversari, giornalisti e tifosi. Proprio le principali frasi, quelle che più restano impresse nella memoria, dello straordinario talento cremonese scomparso lo scorso gennaio a causa di una devastante malattia che lo martoriava da anni, campeggiano in pieno centro nella sua Cremona, in Via Solferino, sotto forma di luminarie.

Da sabato scorso, infatti, e fino a domenica 19 novembre, Cremona resta accesa di notte ed è proprio Gianluca, uno dei figli prediletti della città, ad illuminare la strada. Come ha fatto con tante persone, grazie ai suoi insegnamenti, alle sue lezioni di vita, così realmente le vie del suo luogo di nascita si sono schiarite con quelle luci che riproducono le frasi dell’ex bomber dei grigiorossi e della Nazionale. Uno spettacolo straordinario. Da "Fai ciò che ti appassiona" a "Non perdere tempo in cose inutili", bastano poche parole per ricordare il Vialli uomo e non solo calciatore. E ancora: "Cerca la tua vocazione", "Cerca di migliorarti ogni giorno", "Non darti delle arie", "Non mollare mai". Nessuna banalità, ma solo consigli di vita di un personaggio benvoluto da tutti. Ancor di più dai propri concittadini.

Il progetto è nato da un’idea di Eugenio Marchesi Presidente dalle Botteghe del centro di Cremona ed è stato realizzato grazie al supporto del DUC distretto urbano del commercio e per l’occasione è stata organizzata anche un’asta di beneficenza in collaborazione con la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus. Il ricavato sarà devoluto proprio alla Fondazione che opera con l’obiettivo di destinare fondi alla prevenzione e la cura del Cancro e alla ricerca medico scientifica sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).

Alla base delle attività della Fondazione ci sono l’amore per la vita, la voglia di agire concretamente e di essere sempre trasparenti, cercando di consolidare la sinergia con realtà che rappresentano l’eccellenza nel campo della ricerca scientifica e degli approcci terapeutici. Sport, musica e cultura sono stati sfondo degli importanti eventi di raccolta fondi organizzati per avvicinare realtà differenti unite verso lo stesso obiettivo. In questo spirito si inserisce la volontà di dedicare ad una persona che si è distinta ovunque nel mondo, ovvero all’ex ragazzo di Cremona che mai ha dimenticato le proprie origini, la via più rappresentativa della città, via Solferino.