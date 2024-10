Modena-Cremonese, Corini punta al tris vincente per continuare la risalita

Cremona, 28 ottobre 2024 – La Cremonese vuole proseguire sullo slancio trasmesso dall’arrivo in panchina di Eugenio Corini. L’allenatore bagnolese in due partite ha conquistato altrettanti successi ed ora punta al tris vincente nella delicata trasferta di domani sera (fischio d’inizio alle 20.30) in casa di un Modena deciso a fare risultato. Riuscire a violare il campo dei canarini sarebbe molto importante per la formazione grigiorossa, che è risalita in quarta posizione e si trova a quattro lunghezze dal secondo posto che vale la promozione diretta in serie A.

Ovviamente il cammino del torneo cadetto è ancora molto lungo e tutto da scrivere, ma vincere e fare punti aiuta a fare bene e trasmette ulteriore convinzione a tutto il gruppo cremonese. Centrare la terza vittoria di fila non si preannuncia affatto semplice, però, per i grigiorossi, che dovranno fare i conti con un Modena che non può sbagliare e con tutta la determinazione che mister Bisoli trasmetterà ai suoi calciatori, visto che non sono in pochi quelli che ipotizzano che un eventuale risultato negativo nel turno infrasettimanale potrebbe porre fine anticipatamente all’avventura in terra emiliana dell’ex allenatore della Cremonese (curiosamente tra i nomi più accreditata per l’eventuale sostituzione c’è quello di Giovanni Stroppa, fresco reduce dall’esonero proprio a Cremona).

Al di là di queste considerazioni dell’immediata vigilia, mister Corini, che ha incitato i suoi a continuare il percorso di crescita da poco iniziato insieme, si trova a dover fare i conti con due esigenze innanzitutto. Da una parte c’è la necessità di dare continuità alla risalita dei grigiorossi, ma dall’altra bisogna pure considerare che sarà importante gestire le energie in un gruppo che domenica tornerà in campo per la terza volta in una sola settimana e che se la dovrà vedere allo “Zini” con il Pisa capolista. Ecco spiegato perché la visita al Modena, pur senza sottovalutare gli stimoli dei gialloblù, potrebbe venire accompagnata da qualche novità di formazione per una Cremonese che dovrebbe proseguire sulla via del 4-2-3-1, ma che deve definire diversi ballottaggi per completare l’undici di partenza. In questo senso i dubbi principali riguardano il ballottaggio tra Ravanelli e Antov in difesa, mentre sulla trequarti Vandeputte e Buonaiuto tentano di insidiare il favorito Johnsen, ma non bisogna trascurare neppure le possibili soluzioni per il ruolo di prima punta. Per far continuare la rincorsa appena cominciata dai grigiorossi servirà però la voglia di andare oltre ogni ostacolo che può consentire a Bianchetti e compagni di far valere le proprie qualità anche ai danni di un Modena che non vuole assolutamente commettere sbagli.

Probabili formazioni:

Modena (4-3-2-1): Gagno; Dellavalle, Zaro, Caldara, Idrissi; Battistella, Gerli, Santoro; Palumbo, Bozhanaj; Abiuso. All: Pierpaolo Bisoli.

Cremonese (4-2-3-1): Fulignati; Barbieri, Ravanelli (Antov), Bianchetti, Quagliata; Castagnetti, Collocolo; Zanimacchia, Vazquez, Johnsen; Nasti (Bonazzoli). All: Eugenio Corini. La gara si giocherà domani, martedì 29 ottobre, allo ore 20.30, allo Stadio Braglia di Modena e sarà visibile su Dazn e Sky Sport.