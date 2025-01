De Luca salva la Cremonese, ma è un pareggio senza sorrisi

Cremona, 26 gennaio 2025 – Un gol di testa di De Luca a 2’ dal termine evita la sconfitta alla Cremonese, che chiude 2-2 con il Modena. Il sofferto pareggio acciuffato in extremis, però, non impedisce alla squadra di Stroppa di scivolare a otto punti dallo Spezia.

Nonostante i ripetuti inserimenti (nei giorni scorsi sono arrivati Folino e Azzi che già hanno esordito con i canarini) e le importanti ambizioni confermate a più riprese, la squadra grigiorossa non riesce a trovare la continuità necessaria e fatica troppo a confermare sul campo le indubbie qualità di cui dispone il suo organico. La Cremonese, che domenica 2 febbraio dovrà affrontare l’impegnativa trasferta in casa di una Salernitana affamata di punti, ripropone una volta di più davanti ai suoi tifosi il copione che sta diventando la linea guida di questa stagione.

I grigiorossi creano e sciupano diverse occasioni e, complice un errore nella fase difensiva, si ritrovano costretti ad inseguire, finendo così per vanificare tutto quanto seminato in precedenza. Per fortuna della compagine di mister Stroppa, che sperava di farsi un regalo ben diverso dopo aver compiuto gli anni nei giorni scorsi, le doti a disposizione dei grigiorossi sono di indubbia caratura e la giocata vincente, spesso, riesce a raddrizzare la situazione, anche se per dare concretezza ai sogni di gloria che si vogliono continuare a coltivare a Cremona Vazquez e compagni sono chiamati a compiere un preciso passo in avanti.

La partita

Per quel che riguarda la sfida con un Modena apparso concreto e attento, l’incontro si mette nella direzione desiderata al 17’. Vazquez invita allo spunto Vandeputte, che si presenta davanti a Gagno e firma l’1-0. Il vantaggio dei padroni di casa è di breve durata e al 26’ Defrel sfrutta una palla gestita in malo modo dalla difesa grigiorossa per insaccare il pareggio che non è l’unica delusione del primo tempo per i locali, che al 42’ devono subire il sorpasso dei gialloblù per un rigore trasformato da Palumbo in seguito ad un discusso fallo di Ceccherini sullo stesso trequartista emiliano.

A questo punto la squadra di Stroppa cerca di risalire la corrente, ma il Modena chiude tutti gli spazi e conserva l’esiguo vantaggio. Al 43’, quando ormai una beffarda sconfitta sembra dietro l’angolo per la Cremonese, De Luca di testa anticipa tutti e firma il definitivo 2-2 che non accontenta però le ambizioni dei grigiorossi e dei loro tifosi.

Cremonese-Modena 2-2 (1-2)

Cremonese (3-5-2): Fulignati 6; Antov 6 (32’ st Azzi 6), Ravanelli 6, Ceccherini 5,5 (41’ pt Folino 6); Barbieri 6, Pickel 6,5, Majer 6 (32’ st De Luca 6,5), Vandeputte 6,5, Zanimacchia 6,5 (14’ st Johnsen 6); Vazquez 7, Bonazzoli 6 (14’ st Nasti 6). A disposizione: Drago; Saro; Buonaiuto; Milanese. All: Giovanni Stroppa 6. Modena (3-4-2-1): Gagno 6; Caldara 6,5, Zaro 6, Dellavalle 6; Di Pardo 6,5 (36’ st Beyuku sv), Gerli 6,5, Santoro 6 (42’ st Magnino sv), Cotali 6 (17’ st Idrissi 6); Palumbo 6,5, Caso 6,5 (17’ st Bozhanaj 6); Defrel 6 (17’ st Pedro Mendes 6). A disposizione: Bagheria; Botteghin; Battistella; Duca; Oliva; Gliozzi; Abiuso. All: Paolo Mandelli 6. Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto 6. Reti: 17’ pt Vandeputte; 26’ pt Di Pardo; 42’ pt Palumbo (rig.); 43’ st De Luca. Note: ammoniti Cotali; Nasti - angoli: 5-3 – recupero: 2’ e 4’.