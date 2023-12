Cremonese, dopo il poker al Modena la squadra vuole superare un altro esame: è sfida contro il Palermo

Cremona, 24 dicembre 2023 – Il secco poker inflitto al Modena nel turno prenatalizio ha proiettato la Cremonese al terzo posto (seppur in compagnia di Como e Cittadella), a due soli punti di distanza dal Venezia, attualmente secondo. Una posizione che conferma le qualità e le ambizioni dei grigiorossi, che, però, deve trovare subito una conferma significativa nel turno del giorno di Santo Stefano. In effetti la squadra di mister Stroppa è chiamata a chiudere l’andata in casa di un Palermo che sta mettendo in mostra mezzi non indifferenti, ma, d’altra parte, incappa anche in qualche “intoppo” nel finale di partita che sta costando punti preziosi alla formazione allenata da Corini.

Il tutto per una sfida diretta che si preannuncia aperta ad ogni risultato ed alla quale entrambe le contendenti chiedono di dare una risposta positiva alle rispettive, importanti ambizioni. Un incontro che, al di là del possibile turn over che verrà deciso dai due tecnici per far fronte agli impegni ravvicinati, vedrà la sicura assenza per squalifica di un giocatore su entrambi i fronti e se i grigiorossi dovranno rinunciare a Pickel, i rosanero dovranno fare i conti con lo stop imposto dal giudice sportivo a Marconi, ex di turno.

Mister Stroppa tira le somme in casa grigiorossa e guarda avanti con l’obiettivo di continuare a migliorare: “Abbiamo confermato che con la FeralpiSalò è stato solo un episodio, siamo tornati più forti. Credo che ci sia sempre da lavorare per poter far sempre meglio. Il nostro intento è quello di cercare di dominare la partita. Contro una formazione che può metterti in difficoltà come il Modena siamo riusciti a fare una prova eccellente. Dobbiamo ripeterci, giocando da squadra, tutti compatti per l’unico obiettivo, e mantenendo i nostri equilibri. Adesso ci attende una gara ancora di livello, giocheremo in uno stadio straordinario. Sarà una partita contro una rivale di super blasone, dovremo mettere in campo le armi viste con il Modena”. Probabili formazioni: Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Graves (Mateju), Nedelcearu, Aurelio, Hansen; Henderson (Stulac), Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco (Mancuso/Di Mariano). All: Corini.

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov (Tuia), Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Majer (Abrego), Quagliata (Zanimacchia/Ghiglione); Vazquez, Coda. All: Stroppa. La partita si giocherà martedì 26 dicembre alle 18 allo Stadio Barbera di Palermo e sarà visibile su Sky e Dazn.