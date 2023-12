La Cremonese mastica amaro: in vantaggio per due volte, si fa rimontare dal Palermo

Palermo, 26 dicembre 2023 – La Cremonese torna dal difficile campo del Palermo con una sconfitta più che amara maturata all’ultimo istante di recupero, dopo che la squadra di Stroppa aveva avuto la forza di portarsi in vantaggio per due volte ed aveva visto annullare il gol del possibile 3-1 a Coda per un fuorigioco più che discutibile.

Il 3-2 finale per la formazione di Corini, invece, rappresenta una punizione più che severa per gli ospiti, che al termine di un incontro dalle mille emozioni, mancano così l’aggancio al secondo posto, che al giro di boa si fa distante tre punti.

Il primo tempo

L’attesa sfida ad alta quota del “Barbera” entra subito nel vivo e nei primi minuti i rosanero creano subito due insidie dalle parti di Jungdal, ma la squadra di Stroppa risponde da par suo ed impiega solo 7’ per lasciare il segno. È Ghiglione a farsi trovare all’appuntamento con un cross di Sernicola che attraversa tutta l’area dei siciliani e a battere Pigliacelli con un preciso mancino.

Il Palermo reagisce con orgoglio al rapido svantaggio e al 20’ matura già l’1-1. Sugli sviluppi di un’azione nata da calcio d’angolo l’avanzato Nedelcearu anticipa tutti di testa e firma il pareggio che fa salire ulteriormente di tono l’incontro. I grigiorossi cercano il nuovo vantaggio e Pigliacelli si supera per neutralizzare le conclusione di Castagnetti e Bianchetti.

Sul fronte opposto i padroni di casa fanno valere le loro doti e Brunori e Henderson sfiorano il gol del sorpasso. Scampato il pericolo, gli ospiti tornano a colpire e al 32’ Castagnetti fa valere le sue doti balistiche con la pregevole conclusione che trafigge la retroguardia rosanero e consente alla squadra di Stroppa di andare al riposo con un vantaggio davvero prezioso.

La ripresa

L’incontro è comunque aperto ad ogni soluzione, tra due contendenti che lottano a viso aperto mettendo in mostra qualità più che interessanti. Al 9’, però, i grigiorossi “intravedono” la vittoria fortemente voluta. Castagnetti lancia Coda che si invola verso Pigliacelli e lo trafigge. L’esultanza della squadra di Stroppa dura però solo alcuni minuti, il tempo necessario per il lungo consulto con il Var che ravvisa un fuorigioco dello stesso Coda e induce l’arbitro ad annullare la rete.

In pochi minuti la Cremonese passa così dall’ipotetico 1-3 all’effettivo 2-2. In effetti la compagine di Corini non vuole perdere e si porta in avanti alla ricerca del pareggio. Al 28’ matura così il nuovo pareggio rosanero, con Di Francesco che trafigge Jungdal per la rete del 2-2, Un punteggio che proprio alla fine del recupero si fa ancora più triste per la Cremonese, punita per non aver saputo chiudere la gara a suo favore e costretta a rimanere a mani vuote dal guizzo di Stulac che fa la differenza in favore dei rosanero.

Palermo-Cremonese 3-2 (1-2)

Palermo (4-3-3): Pigliacelli 6; Graves 6 (21’ st Buttaro 6), Nedelcearu 6,5, Ceccaroni 6,5, Lund 6; Henderson 6 (14’ st Di Mariano 6,5), Gomes 6 (1’ st Stulac 6,5), Segre 6; Insigne 6 (37’ st Mancuso sv), Brunori 6,5 (14’ st Soleri 6), Di Francesco 6,5. A disposizione: Desplanches; Kanuric; Vasic; Valente; Aurelio. All: Eugenio Corini 6,5. Cremonese (3-5-2): Jungdal 6; Antov 6, Ravanelli 6, Bianchetti 6,5; Ghiglione 6,5 (44’ st Quagliata sv), Collocolo 6,5, Castagnetti 7, Majer 6 (17’ st Abrego 6), Sernicola 6,5; Vazquez 6,5 (44’ st Okereke sv), Coda 6 (17’ st Afena-Gyan 6). A disposizione: Saro; Sekulov; Ciofani; Tuia; Valzania; Lochoshvili; Tsadjout; Zanimacchia. All: Giovanni Stroppa 6. Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno 6. Reti: 7’ pt Ghiglione; 20’ pt Nedelcearu; 32’ pt Castagnetti; 27’ st Di Francesco; 52’ st Stulac. Note: ammoniti: Majer; Graves – angoli: 6-4 – recupero: 2’ e 6’.