Il quarto posto fa sognare la Cremonese, che vuole continuare la sua rincorsa: il Cosenza è avvisato

Cremona, 16 gennaio 2025 – L’ultimo turno, con la convincente vittoria a Frosinone, ha consentito alla Cremonese non solo di consolidare il quarto posto, ma, soprattutto, di portarsi a -6 dallo Spezia e, quindi, regolamento alla mano, di rendere più probabile la disputa dei play off (che era stata messa in discussione dai risultati delle giornate precedenti). Note positive che, però, devono trovare una pronta conferma nel match interno con il Cosenza dell’ex Alvini (che certo non ha avuto fortuna nella sua esperienza a Cremona ai tempi della serie A), una pericolante da prendere con le molle, visto che, se da un lato, condivide l’ultimo posto con la Salernitana, dall’altro, senza la penalizzazione di quattro punti che le è stata inflitta navigherebbe in piena zona play out, a due sole lunghezze dalla salvezza diretta.

Arrivi e partenze

Considerazioni che, ovviamente, lasciano il tempo che trovano, ma che, nello stesso tempo, devono mettere in guardia i grigiorossi in vista della sfida con un avversario da affrontare con attenzione e determinazione, senza incorrere nell’errore di sottovalutare una rivale che naviga in zone pericolose della classifica. Una situazione che non può distrarre una formazione che vuole puntare in alto come la Cremonese, che, d’altro canto, non deve lasciarsi condizionare pure dalle infinite voci di un mercato in pieno fermento. In questo senso, volendo fare un po’ di ordine, sul fronte delle partenze, Quagliata è ormai del Catanzaro, mentre Jungdal è passato in prestito ai belgi del Westerlo. Sul binario degli arrivi, invece, è già ufficiale quello di Drago (dal Suedtirol), che sarà il terzo portiere, mentre, per il resto, si continua con le indiscrezioni.

Candidati in lizza

I nomi che vengono avvicinati ai grigiorossi sono diversi e vanno da Curto, difensore del Como, all’esterno sinistro del Cagliari, Azzi, sino a comprendere l’ormai consueto balletto di candidati per rinforzare l’attacco (che dovrebbe veder partire a breve De Luca). Al di là di quello che potrò portare la sessione invernale del mercato, comunque, l’aspetto fondamentale in queste ore in casa della Cremonese, come ha ricordato lo stesso mister Stroppa, è quello di dedicare la massima concentrazione a un match ricco di insidie come quello con il Cosenza. Un incontro che, al contrario, per i grigiorossi deve assumere i contorni di un esame superato a pieni voti, tramettendo a Bianchetti e compagni la continuità e la convinzione che possono rappresentare il trampolino di lancio per riuscire a cullare dolci sogni sino al termine della stagione. Probabili formazioni: Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Zanimacchia; Vazquez, Bonazzoli. All: Stroppa. Cosenza (3-4-1-2): Micai; Venturi, Sgarbi, Caporale; Ricciardi, Charlys, Florenzi, D’Orazio; Mazzocchi, Rizzo Pinna; Artistico. All: Alvini. La partita si giocherà sabato 18 gennaio alle ore 15 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Dazn e “LaB Channel”.