Tris grigiorosso allo Stirpe. Ecco la vera Cremonese. Frosinone spazzato via

di Mariachiara RossiQuarto posto consolidato con vista sui playoff. La Cremonese espugna lo Stirpe di Frosinone grazie alle firme di tre suoi tenori: Ceccherini, Bonazzoli e Collocolo. Lo fa come non era mai successo in stagione: convincendo per tutti i 99’ minuti di gara e senza mai dare un briciolo di speranza agli avversari. Il bottino sul piano dei numeri racconta di un periodo più che positivo: cinque risultati utili consecutivi e quattro clean sheet in trasferta. "Volevamo chiudere con la porta inviolata, potevamo fare altri gol, ma va benissimo così. Mi è piaciuto il fatto che volevamo aggredire la partita, il risultato è ottimo e non era scontato" sentenzia a fine partita Stroppa, consapevole che è necessario sempre tenere alta l’asticella dopo gli alti e bassi di inizio campionato. La Cremonese ha premuto subito il piede sull’acceleratore sbloccando la partita con un’incornata di Ceccherini su assist di Vandeputte e consolidando il parziale già a fine primo tempo con Bonazzoli, servito generosamente da Vandeputte dopo una magia di Vazquez. Pratica chiusa da Collocolo: rasoterra diagonale chirurgico. Solo il calo fisiologico concede ai ciociari tre clamorose occasioni: due schermate da Fulignati, fin lì inoperoso. I tifosi dello Stirpe cantano "meritiamo di più", quelli della Cremonese per ora si godono un 2025 da incorniciare.