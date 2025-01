Pareggio allo Zini. De Luca salva la Cremonese: avanti piano

L’inzuccata di De Luca a pochi minuti dalla fine salva la Cremonese, fermata sul pari da un ottimo Modena. Allo Zini, come all’andata, finisce 2-2 con i lombardi ora a meno otto dallo Spezia terzo. Stroppa non può sicuramente essere contento della prestazione, ma mette a segno il settimo risultato utile consecutivo. L’allenatore grigiorosso è costretto a rivoluzionare la squadra viste le assenze dell’infortunato Castagnetti e degli squalificati Collocolo e Bianchetti. Dentro Majer, Zanimacchia e Ravanelli. Gara subito a ritmi elevati con il Modena bravo ad aggredire i padroni di casa in pressing. All’11 c’è subito una doppia clamorosa occasione per gli uomini di Mandelli. Caso stampa sulla traversa un gran destro a giro dal limite e, sulla ribattuta, Palumbo appoggia per Defrel, il cui tiro viene salvato da una gran risposta di Fulignati. La Cremonese prende le misure e la sblocca con il solito tandem Vazquez-Vandeputte. Il ’Mudo’ inventa un assist visionario per il belga, bravo a controllare e ad infilare Gagno. Il Modena però è vivo e trova presto il pareggio.

Palumbo illumina per Defrel e Ravanelli - superato dal francese - prova l’anticipo, ma il suo tocco prende in controtempo Fulignati: la palla rimane lì e Di Pardo segna a porta vuota. La Cremonese è imprecisa e gli ospiti completano la rimonta. Su un lancio lungo Ceccherini (poi sostituito subito per infortunio) scivola e fa cadere anche Palumbo. Per Perenzoni è rigore e il var conferma tra le proteste grigiorosse ("Non c’era", Stroppa dixit). Dal dischetto va il numero dieci del Modena che fulmina Fulignati. Nella ripresa parte ancora meglio il Modena, subito vicino al tris con il tiro di Santoro ben deviato dal numero 1 grigiorosso. Cremonese vicina al pari con il solito Vazquez che colpisce la traversa con un gran sinistro dal limite. Il Modena prova a rifiatare con i cambi, ma nel finale sono gli innesti di Stroppa a fare la differenza. Cross perfetto del neo-acquisto Azzi, De Luca anticipa Dellavalle e buca Gagno di testa. "Dovevamo palleggiare di più e amministrare. Invece abbiamo regalato il pari. Ma l’identità c’è e la squadra ha dato tutto". Al.St.