Pari subito nel recupero. Cremonese, beffa e accuse: "Da Vazquez insulti razzisti»

BARIIl beffardo autogol di Bianchetti in recupero nega la vittoria a una Cremonese calata alla distanza. A Bari finisce 1-1 con i grigiorossi che rimangono al quarto posto, senza riuscire però ad accorciare sullo Spezia. In più nel post-partita scoppia il caso Vazquez (nella foto): il tecnico dei pugliesi Longo accusa l’attaccante di aver offeso con epiteti gravemente razzisti Mehdi Dorval. "Mi dispiace enormemente per il mio giocatore - dice -. Non possiamo essere omertosi. Gli ha detto “n...o di m...a“ e Dorval ha perso la testa".Sul campo, Stroppa può gioire per il primo gol del neo-acquisto Valoti, ma deve lavorare sul calo finale. Nel primo tempo è molta più Cremonese. Un gol di Nasti annullato per fuorigioco al 19’ e almeno altre quattro occasioni. Al 20’ cross di Vandeputte per Azzi che batte a colpo sicuro di testa, trovando la deviazione di Favasuli. Un minuto dopo Vazquez manda di poco a lato su corner. Alla mezz’ora grosso errore sottoporta di Bianchetti, che calcia alto sugli sviluppi di una punizione. E al 36’ ci prova Nasti, fermato dalla gran risposta di Radunovic. Il Bari invece soffre, lotta ma non va oltre un tentativo dai 30 metri di Bellomo. Nella ripresa Stroppa toglie subito a sorpresa “El Mudo“ per Johnsen. Dopo un miracolo all’8’ di Fulignati su Benali,la Cremonese perde freschezza, ma sblocca il risultato nel miglior momento del Bari. Radunovic sbaglia rinvio, Pickel serve Johnsen che disegna un cross perfetto per Valoti, straordinario nel battere a rete in semi-rovesciata. Finale confusionario con i grigiorossi che arretrano troppo e al 48’ Dorval mette in mezzo, dove Bianchetti anticipa Bonfanti e infila nella porta sbagliata.

Alessandro Stella