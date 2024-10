Parte la Cremonese di Eugenio Corini. Esordio contro una Juve Stabia senza paura

Cremona – C’è un’attesa particolare per vedere all’opera la prima Cremonese targata Eugenio Corini. Nel pomeriggio, alle 15, la squadra grigiorossa renderà visita a una Juve Stabia che si sta dimostrando a suon di risultati una matricola terribile ed è reduce dal blitz vincente in casa della Sampdoria prima della sosta. Sin dal suo arrivo a Cremona, chiamato a rimettere in corsa la squadra per la promozione, il tecnico che ha preso il posto dell’esonerato Giovanni Stroppa ha sottolineato le insidie che accompagnano questa trasferta in Campania, dove la Cremonese dovrà fare i conti con un ambiente molto caldo e altrettanto carico per i risultati che stanno arrivando in questa stagione del ritorno in B.

Tra gli aspetti da considerare, poi, bisogna inserire anche il campo del “Romeo Menti”, le cui dimensioni possono aiutare le Vespe e rivelarsi un freno per gli ospiti. Al di là di quello che potranno presentare i gialloblù, però, in questa vigilia la nota più interessante riguarda senza dubbio lo schieramento che presenterà la formazione grigiorossa in occasione dell’esordio del tecnico bagnolese. Lo stesso mister Corini, pur ribadendo di avere già la sua idea in proposito, ha cercato di “mascherare” fino in fondo le sue intenzioni per tentare di conservare un piccolo vantaggio tecnico nei confronti della Juve Stabia.

Pur senza escludere possibili sorprese o ripensamenti dell’ultima ora, l’impressione è che l’allenatore che lo scorso anno ha guidato il Palermo decida di abbandonare la difesa a tre che è stata fin qui seguita da Stroppa. Nel suo percorso, in effetti, Eugenio Corini ha sempre preferito puntare sulla difesa a quattro (in questo caso Bianchetti, Antov e Ravanelli si giocherebbero i due posti al centro) e questo dovrebbe essere anche il modulo del suo esordio in grigiorosso. Assodato o quasi quello che potrà essere il reparto arretrato, le alternative più numerose riguardano centrocampo e attacco.

Stando alle scelte viste lo scorso anno con i rosanero, mister Corini potrebbe decidere di partire da una punta centrale (Nasti o De Luca?) sostenuta da due esterni offensivi (Vandeputte e Zanumacchia), ma non è da escludere l’utilizzo del trequartista subito dietro due attaccanti di ruolo. Queste, pur senza indagare nei primi giorni di allenamenti al “Centro Arvedi”, sembrano le soluzioni prevalenti e che sarebbero collegate ad un centrocampo a tre. Più indietro nelle ipotesi c’è una terza opzione che riporterebbe i due mediani davanti alla difesa, proprio quel modulo che ha fatto le fortune della Cremonese di Pecchia. In questo caso, però, verrebbero schierati tre giocatori dalle spiccate propensioni offensive sulla trequarti. Riflessioni, possibilità e numeri che, a dire il vero, lasciano un po’ il tempo che trovano, visto che lo stesso Corini ha richiesto espressamente ai suoi giocatori di “avere il fuoco dentro”. Questo dovrà essere il vero elemento in più, l’atteggiamento dei grigiorossi a Castellammare di Stabia. Proprio questa è la via maestra per consentire a mister Corini di aprire con il piede giusto il suo ciclo sulla panchina cremonese.

Probabili formazioni:

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Bellich, Varnier, Folino; Floriani Mussolini, Buglio, Pierobon, Fortini; Candellone (Artistico), Maistro; Adorante. All: Pagliuca. Cremonese (4-3-3): Fulignati; Barbieri, Antov (Ravanelli), Bianchetti, Sernicola; Collocolo, Castagnetti (Majer), Vazquez (Pickel/Buonaiuto); Vandeputte, De Luca (Nasti), Zanimacchia. All: Corini. La partita si giocherà oggi, domenica 20 ottobre, alle ore 15, allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia e sarà visibile su Dazn.