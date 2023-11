Prima vittoria allo Zini. Cremonese, show e gol. Con lo Spezia cala il tris

Stroppa chiama e Cremona risponde. Il terzo successo di fila della squadra grigiorossa – il primo in campionato allo Zini - porta i nomi di Sernicola, Zanimacchia e Coda. Un 3-0 netto che acquista ancora più valore perché si materializza contro lo Spezia, reduce da tre stagioni in massima categoria e contro l’ex Alvini, sulla panchina della Cremonese nella passata stagione in A. L’aveva detto mister Stroppa alla vigilia: "Serve continuità ma speriamo di avere rotto il ghiaccio". Una speranza ben presto concretizzatasi, e che lancia i grigiorossi a 19 punti, a una sola lunghezza dal Palermo, quinto in classifica. Era dal 15 febbraio 2022 che il club non infilava tre vittorie consecutive. In campo, poi, il divario tecnico si è manifestato fin dai primi minuti.

Un Sernicola in forma smagliante è tornato a deliziare il pubblico con il piatto forte della casa: tiro a giro partendo dalla fascia destra che si stampa nell’angolino su cui Dragowski non può nulla. Stavolta anche col mancino. La giocata da “fenomeno”, che propizia il raddoppio, è confezionata direttamente da Vazquez. Tacco per Sernicola che sulla linea di fondo serve una palla facile facile per Zanimacchia. Mette poi il match in freezer, bomber Coda. Mariachiara Rossi