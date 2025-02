Cremonese cade a Salerno e scivola a -11 punti dallo Spezia (terzo): tante occasioni sprecate

La Cremonese cade in casa di una motivata Salernitana e scivola a -11 dallo Spezia per una situazione che mette sempre più in pericolo la disputa dei play off al termine della regular season di serie B. La gara dell’Arechi, che si conferma uno stadio tradizionalmente ostico per i colori grigiorossi, rappresenta una “fotografia” di diverse partite disputate quest’anno dalla squadra di mister Stroppa.

Agli ospiti, ancora una volta, sono mancate generosità e buone occasioni da rete (compresa la collezione record di 11 tiri dalla bandierina), ma, una volta passati in svantaggio (complice anche una certa dose di sfortuna), i grigiorossi non sono più riusciti a raddrizzare la situazione e, nonostante la traversa colpita di spalla da Antov al 36’ della ripresa, i granata sono riusciti a mantenere inviolata la loro porta sino al termine.

Il tecnico cremonese ha presentato all’inizio della gara alcune variazioni di formazione, ma, come si potrebbe dire in matematica, cambiando i fattori il prodotto è rimasto uguale. I campani degli ex Lochoshvili e Ghiglione sin dall’inizio mettono in mostra la concretezza di chi è consapevole di dover fare risultato per cercare di allontanarsi da una posizione assai scomoda di classifica.

La prima parte del match è ricco di capovolgimenti di fronte, ma il risultato rimane immutato e non cambia neppure al 43’, quando Cerri manda sul palo un rigore assegnato dall’arbitro dopo consulto con il Var per un tocco di mano di Azzi. La Cremonese inizia a spron battuto la ripresa, ma non riesce a superare un Christensen davvero in giornata di grazia. All’11’, però, arriva l’episodio che decide l’incontro. Un tiro-cross di Njoh colpisce il palo e carambola sui piedi di Raimondo che, tutto solo, insacca il vantaggio della Salernitana.

A questo punto i grigiorossi si gettano con orgoglio in avanti alla ricerca del pareggio, ma l’1-1 non vuole proprio saperne di arrivare e, nonostante diverse, ghiotte palle-gol, gli ospiti sono costretti a guardare al match di domenica prossima allo “Zini” con il Sudtirol con l’obbligo di trovare un pronto riscatto.

Salernitana-Cremonese 1-0 (0-0)

Salernitana (3-5-2): Christensen 7; Bronn 6, Ferrari 6,5, Lochoshvili 6,5 (13’ st Ruggeri 6); Ghiglione 6 (1’ st Soriano 6,5), Stojanovic 6 (39’ st Gentile sv), Amatucci 6, Tongya 6 (39’ st Hrustic sv), Njoh 6,5; Raimondo 6,5 (27’ st Verde 6), Cerri 6. A disposizione: Sepe; Corazza; Jaroszynski; Girelli; Maggiore; Braaf; Wlodarczyk. All: Roberto Breda 6,5.

Cremonese (3-5-2): Fulignati 6; Antov 6,5, Ravanelli 6, Bianchetti 6; Zanimacchia 5,5 (25’ st Johnsen 6), Collocolo 6 (25’ st Nasti 6), Majer 6 (37’ st Castagnetti sv), Vandeputte 6,5, Azzi 6; Vazquez 6,5, De Luca 6 (25’ st Bonazzoli 6).

All: Giovanni Stroppa 5,5.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 6.

Marcatori: 11’ st Raimondo.

Note: ammoniti: Majer; Lochoshvili; Collocolo; Ghiglione; Soriano; Antov; Azzi; Cerri – angoli: 1-11 – recupero: 1’ e 5’.