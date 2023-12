Scommesse illegali in serie B: coinvolti anche Letizia e Coda

Cremona, 1 dicembre 2023 – Il caso “calcio scommesse” si sta allargando anche alla serie B. Dalla Campania si sono diffuse le voci sull’inizio di un’indagine riguardanti scommesse illegali che vedrebbero coinvolti quattro calciatori reduci da una recente militanze nel Benevento.

Si tratta di Christian Pastina, che indossa ancora la casacca giallorossa, e tre ex come Francesco Forte, passato al Cosenza, Gaetano Letizia, approdato in prestito alla FeralpiSalò, e il bomber Massimo Coda che sta trascinando a suon di reti la Cremonese. Della questione si stanno già occupando i militari della Guardia di Finanza: i quattro sono accusati di aver violato il divieto per uno sportivo professionista di scommettere sulla disciplina che pratica (in base all’articolo 4 della legge n. 401 del 1989).

In particolare Pastina sarebbe stato sentito dai militari che gli hanno sequestrato il dispositivo elettronico e avrebbe dichiarato che il “conto gioco” a lui intestato, in realtà, sarebbe stato a disposizione di Letizia.

I giocatori coinvolti hanno affermato la loro estraneità a ogni forma di scommessa abusiva e si sono detti estremamente tranquilli (compreso Letizia che, dopo l’espulsione subita a Como, è stato fermato per tre turni dal giudice sportivo). Per quel che riguarda le due società lombarde, Cremonese e FeralpiSalò, indirettamente interessate alla vicenda, il sodalizio gardesano non ha rilasciato nessuna dichiarazione, mentre in casa grigiorossa il direttore sportivo Simone Giacchetta ha riportato che l’attaccante aveva già avvertito la società delle verifiche in corso in Campania, rassicurando però sulla sua posizione e continuando la preparazione in vista della gara che domani, sabato 2 dicembre, la Cremonese disputerà a Pisa.