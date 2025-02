Serie B, accuse di insulti razzisti per il fantasista della Cremonese: lui nega tutto. Dorval e Vazquez subito sentiti dalla procura federale

A “scaldare“ sabato il finale di partita tra Bari e Cremonese di B, molto più dell’autogol di Bianchetti che in pieno recupero ha sancito il pareggio dei pugliesi, è stato un controverso episodio che avrebbe visto protagonisti il biancorosso Mehdi Dorval, franco-algerino, e il grigiorosso Franco Vazquez (nella foto), argentino. Più ancora del risultato si è parlato di uno “scontro“ tra i due giocatori, durante il quale il fantasista della Cremonese avrebbe rivolto offese razziste al giocatore pugliese, che in seguito è uscito dal campo in lacrime. Da subito l’accaduto ha avuto una lettura ben diversa sui due fronti. Il Bari ha voluto denunciare il fatto e si è schierato dalla parte di Dorval, che anche nella partita con la Reggiana ha subito insulti razziali che hanno portato alla sospensione dell’incontro per 7’. La Cremonese, invece, ha riportato le parole del trequartista, che ha negato di avere pronunciato la frase “incriminata“. Una presa di posizione ufficializzata dal direttore generale Paolo Armenia: "Abbiamo parlato con il ragazzo – ha detto – che ha negato nel modo più assoluto di avere rivolto offese razziste al calciatore del Bari. Per noi il discorso finisce qui". A fine partita i giocatori del Bari sono corsi ad abbracciare il loro compagno e questo non solo perché è stato proprio lui ad effettuare il cross che ha indotto Bianchetti alla sfortunata deviazione per l’1-1, ma per far sentire al compagno la vicinanza del gruppo. Dorval e Vazquez sono già stati sentiti dalla procura federale. Oggi l’esito della rapida indagine al giudice sportivo della B, Ines Pisano, che dovrà valutare le eventuali sanzioni.

Luca Marinoni