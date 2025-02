Serie B, Cremonese a Bari per trovare nuove certezze

Cremona – La principale certezza della vigilia tra Bari e Cremonese è che entrambe le contendenti non possono concedersi passi falsi. La squadra di Stroppa è risalita a nove punti dallo Spezia, ma i liguri sono decisi a ripartire a pieno ritmo e giocheranno a Modena per fare bottino pieno. Urge, quindi, una risposta adeguata per i grigiorossi, che devono riuscire a trovare quella continuità di rendimento che è mancata dall’inizio della stagione. Non meno motivati si presentano i Galletti che, oltre a poter contare sul sempre caldo sostegno del loro pubblico, devono cancellare la brutta prova che è valsa la sconfitta con la Juve Stabia e che ha fatto scivolare i biancorossi sul fondo della zona play off.

Stimoli importanti su entrambi i fronti, confermati, tra l’altro, dal recente mercato invernale, che ha visto entrambe le società apportare alcuni correttivi ai rispettivi organici per cercare di consolidare ulteriormente gli obiettivi previsti. Per quel che riguarda la formazione di mister Stroppa, che durante la settimana ha lavorato su buoni ritmi cercando di dedicare un occhio di riguardo alla concentrazione che servirà per superare le insidie di un campo difficile come il “San Nicola”, il tecnico lodigiano può contare sul recupero di Antov, che torna dalla squalifica e riprende il suo posto accanto a Ravanelli e Bianchetti. Saranno invece assenti l’acciaccato Ceccherini e Folino, fermato per un turno dal giudice sportivo.

La Cremonese proseguirà sulla strada del consueto 3-5-2, con un paio di dubbi in evidenza. Da una parte l’allenatore dovrà individuare l’attaccante (in lizza ci sono Bonazzoli, Nasti e il favorito De Luca, rilanciato dalla doppietta con il Sudtirol) che comporrà il reparto avanzato insieme a Vazquez, mentre dall’altra bisogna definire ancora una volta chi giocherà sulle fasce. A sinistra sembra essersi assicurato il posto Azzi, che ha convinto sin dal suo arrivo a Cremona, ma le cose sembrano diverse per la corsia di destra. Al momento sono ancora diverse le possibilità, ma Barbieri dovrebbe essere pronto a tornare titolare, anche se non bisogna trascurare l’ipotesi Zanimacchia o l’utilizzo sull’esterno di Collocolo. Saranno queste ultime ore che precedono l’incontro a fornire a Giovanni Stroppa tutti gli indizi necessari per “varare” una Cremonese che sia in grado di tornare da Bari con un successo che potrebbe rappresentare, al tempo stesso, una conferma delle qualità del gruppo grigiorosso ed un passo davvero prezioso per l’intera stagione. Probabili formazioni: Bari (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Favasuli, Benali, Maita, Dorval; Pereiro; Bonfanti, Lasagna. All: Longo. Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Vazquez, De Luca. All: Stroppa. La partita si giocherà sabato 15 febbraio alle ore 17.15 al “Stadio San Nicola” di Bari e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.