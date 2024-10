Serie B, Cremonese: con il Bari è vietato sbagliare

Cremona – La brutta sconfitta patita nel derby con il Brescia ha fatto scivolare all’indietro in classifica la Cremonese che, dal possibile aggancio al secondo posto, si è ritrovata a -6 dalla vetta e, appunto, -3 dalla posizione d’onore, le due poltrone che valgono la promozione diretta in serie A. Non ci sono però solo i numeri a rendere delicata la situazione in casa grigiorossa, visto che anche la prestazione messa in mostra al “Rigamonti” ha messo in mostra il volto che i tifosi non vorrebbero mai vedere della squadra di Stroppa.

Incapace di reagire per tutto il primo tempo, la compagine ospite ha messo in mostra anche una fragilità difensiva che, certo, stona se riferita a quello che lo scorso anno si è rivelato il miglior reparto arretrato del torneo cadetto. L’allenatore cremonese ha sottolineato che, dopo 45’ così brutti, la sua formazione ha avuto la forza di reagire e di riaprire una partita che, visto quanto messo in mostra nella ripresa, avrebbe potuto anche concludersi con un risultato positivo. L’impressione, però, che è rimasta dopo il derby con le Rondinelle e che ha accompagnato i grigiorossi sino a questo delicato match con il Bari, è quella di un gruppo dalla incredibili potenzialità che, tuttavia, per diversi motivi, non riesce a farle fruttare a dovere in campo.

È per l’insieme di tutte queste e molte altre riflessioni ancora, che la gara di domani con i Galletti acquista un significato determinante per il cammino stagionale dei grigiorossi (e anche per la panchina di mister Stroppa). Proprio come è accaduto lo scorso anno, la Cremonese sta sprecando ottime occasioni per fare risultato e, vista appunto l’esperienza dello scorso campionato, è quella di sciupare punti che poi verranno rimpianti amaramente nel momento di tirare le somme.

Ecco spiegato perché, pur con un Bari staccato in classifica di una sola lunghezza ed in ripresa, che presenta gli ex Radunovic e Falletti, la compagine cremonese non può commettere altri sbagli, ma deve mettere in campo tutte le sue risorse, sia fisiche che mentali, per conquistare tre punti che possono rivelarsi determinanti per il suo percorso stagionale, oltre che per la permanenza di Giovanni Stroppa sulla panchina grigiorossa.

L’ex allenatore di Crotone e Monza, infatti, è nel mirino della critica e non può permettersi altri passi falsi se non vuole correre il fondato rischio di dover interrompere anzitempo la sua avventura a Cremona. Un discorso che, sostanzialmente, vale pure per le qualità dei giocatori, che non possono incappare in altre prove orribili come è accaduto nei primi 45’ a Brescia, ma devono trasformare la sfida con il Bari nel trampolino di lancio per ritrovare entusiasmo e convinzione, colonne irrinunciabili per trasmettere a questa stagione il significato che tutti i tifosi (e non solo) si attendono. Probabili formazioni: Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli (Moretti), Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Majer, Vazquez (Vandeputte/Buonaiuto), Sernicola; Johnsen, Nasti (De Luca). All: Stroppa. Bari (3-5-2): Radunovic; Pucino, Vicari, Mantovani; Dorval, Maita, Benali, Maiello (Sibilli), Oliveri; Falletti, Lasagna. All: Longo. La partita si giocherà domani, domenica 6 ottobre (alle ore 15) allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Dazn.