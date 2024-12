Serie B. Cremonese discontinua, Stroppa cerca risposte: "Delusi dalla classifica, torniamo ad avere coraggio»

Conta solo vincere per la Cremonese. Il distacco dalle prime tre della classifica può diventare incolmabile senza un cambio di marcia decisivo oggi allo Zini, con Sassuolo, Pisa e Spezia pronte a darsi alla fuga. Lo ha chiarito senza mezze misure Giovanni Stroppa in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria, gara nella quale festeggerà la panchina numero 200 in Serie B. "Dobbiamo tornare a giocare con coraggio, la squadra della domenica non è quella che vedo in settimana - ha lamentato l’allenatore lodigiano - Quest’anno, oltre alla delusione per la classifica e per degli obiettivi che sembrano molto lontani, si aggiunge anche questa alternanza di prestazioni che creano il clima che si respira. È un fattore psicologico e caratteriale ma tocca solo a noi sistemare le cose".

Il calendario offre un assist importante: la squadra blucerchiata non vince dalla gara interna contro il Mantova del 27 ottobre e al momento il vero obiettivo della compagine di Semplici, il terzo allenatore a sedere sulla panchina ligure in questo campionato, è la salvezza. Per uscire dal momento negativo, Stroppa attende uno squillo soprattutto dai suoi tenori offensivi (il gol manca da due giornate): in attacco si rivede la coppia Vazquez-Nasti che ha l’opportunità di rifarsi dopo la gara senza sussulti giocata a Cittadella.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Buonaiuto, Castagnetti, Collocolo, Sernicola; Vazquez, Nasti. All. Stroppa.

DICIOTTESIMA GIORNATA: Salernitana-Brescia 0-0 (g. ven.), Bari-Sudtirol 0-1, Carrarese-Cosenza 1-0, Mantova-Frosinone 3-1, Sassuolo-Palermo 2-1, Catanzaro-Spezia 0-1, Cittadella-Reggiana 3-1, Modena-Pisa 1-0, oggi ore 15 Juve Stabia-Cesena, ore 17,15 Cremonese-Sampdoria.

CLASSIFICA: Sassuolo 43; Spezia, Pisa 37; Cremonese, Cesena, Juve Stabia 25; Bari 24; Catanzaro, Modena, Carrarese 23; Mantova 22; Palermo, Brescia 21; Reggiana, Sampdoria, Salernitana 18; Sudtirol, Cittadella 17; Cosenza, Frosinone 16.

Mariachiara Rossi