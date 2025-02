Serie B. Cremonese, il meglio è alla fine. De Luca trascina i grigiorossi

di Mariachiara RossiCREMONALa Cremonese esulta allo Zini e tiene a distanza il Catanzaro, fermo a quattro punti di distanza: 3-1 al Sudtirol e per il momento quarto posto blindato. "È stata una settimana travagliata e questo risultato è strameritato", parole di mister Giovanni Stroppa che alla vigilia della partita avevo messo in guardia la squadra in merito alle insidie della formazione ospite. Una vittoria, infatti, che per quanto netta sul piano del risultato finale, non può cancellare le distrazioni difensive che hanno rischiato di complicare i piani dell’undici grigiorosso. Una costante, quella degli svarioni individuali, che riemerge dopo ogni match.

Paradossalmente è stato il club trentino a tenere il pallino del gioco per larghi tratti della gara, con la squadra di casa che ha colpito in contropiede sorprendendo gli avversari: recupero palla di Vazquez dalla retroguardia che lancia in profondità Collocolo sulla fascia destra con una palla illuminante, quindi nuovo cambio di gioco per Vandeputte che supera il diretto marcatore e col mancino buca Adamonis. L’aggancio del Sudtirol arriva nei primi minuti della ripresa con Simone Davi, il suo mancino in diagonale punisce Fulignati sul palo più lontano. Di fatto è la panchina a dare una scossa. I cambi di Stroppa forniscono subito un contributo alla causa. Nel momento di maggior assedio degli avversari De Luca, appena subentrato, si prende sulle spalle la squadra e sigla di testa in tuffo la rete del vantaggio. In zona Cesarini replica il timbro e si conquista gli applausi del tifo di casa. Lo Zini festeggia.

Chi esce deluso e non senza polemiche è il tecnico del Sudtirol, Fabrizio Castori. "Una sconfitta che non accetto e arrivata per errori arbitrali. Folino andava espulso per una manata, il gol del vantaggio di Vandeputte arriva da un fallo di Vazquez a inizio azione. Nella ripresa ci è stato fischiato un fallo in attacco in un’azione pericolosa". Di tutta risposta l’allenatore lombardo ha minimizzato, buttando benzina sul fuoco e non placando il caso aperto poco prima dal collega in panchina: "Parliamo delle due o tre partite in cui siamo stati penalizzati noi? O dei falli fatti dal Sudtirol per bloccare le nostre ripartenze? Meglio parlare della nostra prestazione, per me straordinaria". In realtà il parziale poteva essere ancora più negativo per i biancorossi se Pickel nel primo tempo non avesse sbagliato il tap-in a pochi metri dalla porta di Adamonis.