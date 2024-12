Serie B. Cremonese, Stroppa adesso vuole risposte

Il calendario della Serie B costringe le squadre cadette a un Natale di lavoro sul campo. Giovedì 26 dicembre, infatti, è in programma la diciannovesima e ultima giornata di andata. Le diverse contendenti, peraltro, solo tre giorni dopo saranno chiamate a inaugurare il ritorno. Per quel che riguarda il programma di Santo Stefano, in chiave lombarda, merita un occhio di riguardo la trasferta della Cremonese a Cesena. I grigiorossi sono stati superati anche dalla Juve Stabia ed ora si trovano in quinta posizione, con un punto di vantaggio proprio sui romagnoli che sperano nel sorpasso. La squadra di Stroppa deve trovare la forza per far ripartire il proprio cammino dopo le brutte prove con Reggiana, Cittadella e Sampdoria (due punti).

Il ritorno in panchina del tecnico di Mulazzano (dopo la parentesi Corini) non sembra avere risolto i problemi di un gruppo che stenta ad andare in gol e commette troppi errori in difesa: la squadra è a -11 dalla promozione diretta. All’ultima tappa dell’andata guarda con interesse pure il Mantova. La matricola virgiliana al momento si trova ad una sola lunghezza dai playoff. La compagine di Possanzini si è distinta per la capacità di praticare il suo gioco propositivo con qualsiasi avversario. Il cruccio: nessuna vittoria in trasferta. L’ultima opportunità dell’andata si preannuncia proibitiva, in casa dello Spezia secondo. L’incontro più delicato è comunque quello del Brescia che giovedì 26 dicembre ospiterà il Modena. I gialloblù stanno vivendo un momento davvero felice e sono risaliti sulla soglia dei play off. Tutt’altro per le Rondinelle di mister Bisoli (ex di turno e squalificato per questa gara dopo la prima sulla panchina bresciana): due pareggi a reti inviolate dall’arrivo del nuovo tecnico al posto dell’esonerato Maran, tredicesima posizione, +3 dalla zona playout, -2 da quella playoff. Come se tutto questo non bastasse, soffia il freddo vento della contestazione e diversi giocatori sono lontani dalla forma migliore. E’ per questo che, anche se siamo a Natale, il Brescia con il Modena deve trovare l’orgoglio per... risorgere.

DICIANNOVESIMA GIORNATA: giovedì 26 dicembre ore 12.30 Sassuolo-Pisa; ore 15 Brescia-Modena, Cesena-Cremonese, Cosenza-Catanzaro, Frosinone-Salernitana, Reggiana-Juve Stabia, Spezia-Mantova, Sudtirol-Cittadella; ore 18 Palermo-Bari; ore 20.30 Sampdoria-Carrarese.

CLASSIFICA: Sassuolo 43; Spezia, Pisa 37; Juve Stabia 28; Cremonese 26; Cesena 25; Bari 24; Catanzaro, Modena, Carrarese 23; Mantova 22; Palermo, Brescia 21; Sampdoria 19; Reggiana, Salernitana 18; Sudtirol, Cittadella 17; Cosenza, Frosinone 16.