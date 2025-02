Serie B. Cremonese, trappola a Bari. Stroppa ha bisogno di conferme

La principale certezza della vigilia del match Bari e Cremonese è che entrambe le contendenti non possono concedersi passi falsi. La squadra di Stroppa è risalita a nove punti dallo Spezia, ma i liguri sono decisi a ripartire a pieno ritmo. Urge, quindi, una risposta adeguata dai grigiorossi (senza tifosi al seguito per il divieto di vendita di biglietti ai residenti in provincia di Cremona), che devono riuscire a trovare quella continuità di rendimento che è mancata dall’inizio della stagione. Non meno motivati i pugliesi che devono cancellare lo scivolone in casa della Juve Stabia e che ha fatto scivolare gli uomini di Longo sul fondo della zona play off.

Stroppa durante la settimana ha lavorato con un occhio di riguardo alla concentrazione che servirà per superare le insidie di un campo difficile come il “San Nicola“. Il tecnico può contare sul recupero di Antov accanto a Ravanelli e Bianchetti. Assenti invece l’acciaccato Ceccherini e Folino (squalificato). Cremonese col 3-5-2, ma il tecnico deve individuare la punta (in lizza ci sono Bonazzoli, l’ex Nasti e De Luca, rilanciato dalla doppietta con il Sudtirol) che comporrà l’attacco insieme a Vazquez. Dubbi pure sulle fasce.

Probabile formazione (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Vazquez, De Luca. All: Stroppa.

Mariachiara Rossi