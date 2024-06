Serie B. I rimpianti di Stroppa e della Cremonese:: "Meritavamo di più. Ricomincerei subito»

"Dispiace davvero tanto, questa squadra ha dato tutto". Chiude con 20 vittorie (in 39 partite) il suo percorso Giovanni Stroppa, ma non è bastato per riportare la Cremonese in serie A. Ha preso la squadra undicesima, l’ha condotta sino alla doppia finale, e il giorno dopo il ko resta grande amarezza per il sogno sfumato: "Nel primo tempo siamo andati al tiro 3-4 volte e non siamo riusciti a segnare - spiega l’allenatore -. Poi abbiamo fatto una grande ripresa con varie occasioni. Che dico? Che bisogna fare gol. Mi dispiace che in due partite abbiamo fatto un lavoro importante ma non abbiamo segnato. Devo fare i complimenti alla squadra che ha fatto un campionato strepitoso. Le prestazioni, i numeri, ci sono tante cose belle da raccontare. Meritavamo di più. Per me il bilancio è straordinario e credo debba esserlo per tutti, siamo arrivati in finale playoff con un’idea di calcio ben definita, dominando quasi tutte le partite e creando l’impossibil. Non so se la società ha una visione diversa, noi siamo molto uniti sotto questo aspetto, ma è una domanda da porre a loro". E alla domanda su quanta voglia c’è di ripartire con questi colori, Stroppa non ha dubbi: "Io vorrei cominciare a giocare domani. Sicuramente c’è il dispiacere, ma di lavoro ce n’è tantissimo". Il primo appuntamento della nuova stagione ad agosto, in Coppa Italia contro il Bari. M.R.