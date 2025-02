Serie B: il fantasista della Cremonese accusato di razzismo. Vazquez rischia la stangata, oggi la sentenza

È attesa per oggi la decisione del giudice sportivo di Serie B, Ines Pisano, su Franco Vazquez (nella foto). Il fantasista della Cremonese è accusato di aver proferito offese razziste nei confronti di Mehdi Dorval, terzino franco-algerino del Bari, e rischia fino a dieci giornate di squalifica. I due giocatori sono già stati sentiti dalla Procura FIGC, che ha trasmesso gli atti al giudice Pisano. L’episodio sarebbe avvenuto al termine della gara di campionato, giocata sabato tra le due squadre. Dopo l’incontro Dorval e il tecnico del Bari, Moreno Longo, hanno accusato l’argentino, mentre la Cremonese ha risposto schierandosi al fianco del proprio giocatore e negando il fatto. In Procura, Vazquez e Dorval avrebbero ribadito le rispettive posizioni e molto dipenderà dunque da quanto rilevato dagli ispettori federali presenti sul campo sabato. Il centrocampista grigiorosso rischia la maxi-stangata, ma può anche venire assolto per insufficienza di prove. In Italia il precedente simile più recente è quello di Marco Curto, attuale difensore della Sampdoria ma all’epoca dei fatti in forza al Como, squalificato dieci giornate ad ottobre 2024 per insulti razzisti al giocatore sudcoreano del Wolverhampton, Hee-chan, durante un’amichevole. Sorte diversa invece per il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, assolto a marzo dell’anno scorso dall’accusa di razzismo nei confronti del brasiliano Juan Jesus in Inter-Napoli. Alessandro Stella