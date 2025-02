Serie B, il personaggio. La Cremonese ha ritrovato il vero De Luca

Si è risvegliato. Al momento giusto. Dopo aver trascorso più di un mese con la valigia pronta, anche per una prima parte di stagione non proprio esaltante, Manuel De Luca si è ripreso la sua Cremonese. Il giocatore aveva bisogno solo di fiducia e di riassaporare il dolce gusto del go, e ora, finalmente libero dai pensieri legati al mercato, gli è tornato l’entusiasmo smarrito. E sicuramente l’ex Samp è una risorsa in più per Giovanni Stroppa sul lungo rettilineo del campionato che conduce ai play-off, con la Cremonese decisa a proporsi come la quarta forza del torneo.

"Era importante ritrovare la vittoria dopo un paio di gare nelle quali avevamo raccolto poco - racconta De Luca -. Adesso sappiamo di poter valere un piazzamento tra le prime della classe, e di sicuro faremo di tutto per restare aggrappati al treno delle migliori e guadagnarci un’opportunità di puntare alla promozione. La B è un campionato lungo e pieno di insidie, dove l’unica cosa che conta veramente è farsi trovare pronti". Proprio come ha fatto il giocatore quando l’allenatore ha deciso di gettarlo nella mischia nella sfida contro il SudTirol.

"Il nostro è un gruppo molto forte, e composto da tanti elementi che possono ricoprire anche più ruoli. Cerchiamo sempre di mettere in difficoltà il mister in settimana, perché la competizione non può che far bene e credo che i risultati non siano casuali. Farsi trovare pronti è l’unica cosa che conta e sono felice di essere tornato a segnare contro il SudTirol. La cosa che mi è più piaciuta di sabato scorso è il fatto di aver avuto l’opportunità di segnare due volte sotto la nostra curva: era una sensazione che non avevo ancora provato, è stato davvero bello poter tornare al gol e festeggiarlo assieme ai nostri sostenitori".

Eppure, come detto, fino al 3 febbraio, giorno di chiusura del mercato, la permanenza di De Luca sembrava in bilico: "Si è detto di tutto sul mio conto, che c’erano squadre pronte a farmi ponti d’oro pur di portarmi via da Cremona. In realtà io l’estate scorsa ho scelto di venire a giocare alla Cremonese e non rimpiango affatto quella scelta - precisa il diretto interessato - Ho sempre cercato di restare concentrato, anche se quando giocavo di meno non ero certo felice della situazione. Ma col tempo sono cambiate tante cose e adesso sento di essere ancora importante per questo gruppo. L’importante è riuscire a incidere, ed è quello che vorrei fare da qui a fine stagione. Poi le scelte le farà il mister, ma io posso impegnarmi a convincerlo a scegliere me".

Intanto brutte notizie arrivano dall’infermeria: gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto Gianluca Saro hanno evidenziato la lesione del legamento crociato del ginocchio. Il portiere grigiorosso si sottoporrà ad intervento chirurgico.

Mariachiara Rossi