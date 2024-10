Serie b. La Cremonese vara l’era post Stroppa. Ufficializzato Corini. Contratto biennale

La Cremonese non ha perso tempo e, dopo aver ufficializzato l’esonero di Giovanni Stroppa lunedì sera, ieri ha annunciato il successore: Eugenio Corini (nella foto di Us Cremonese), nato a Bagnolo Mella, 44 km da Cremona. Contratto fino a giugno 2025 per l’ex allenatore di Chievo, Novara, Brescia (dove nel 2018/2019 ha conquistato la promozione in Serie A), Lecce e Palermo (che ha guidato fino allo scorso aprile). La pausa per gli impegni delle nazionali gioca a favore del neo tecnico grigiososso che esordirà domenica 20 ottobre in casa della Juve Stabia: Corini avrà a disposizione una decina di giorni per conoscere l’ambiente, il gruppo e cominciare così a trasmettere le sue idee a una rosa che presenta potenzialità indiscutibili. Dopo otto giornate, però, la Cremonese naviga in settima posizione (zona playoff), staccata dalla promozione diretta di otto lunghezze dal Pisa capolista e cinque dallo Spezia secondo. L’ex centrocampista di Brescia, Juventus, Chievo e Palermo tra le altre, dovrebbe portare anche in grigiorosso la difesa a quattro che predilige utilizzare. Da verificare, invece, se l’attacco punterà sul trequartista alle spalle delle due punte (come fatto da Stroppa nell’ultima partita pareggiata contro il Bari, abbandonando così il suo tradizionale 3-5-2), o sul tridente. Luca Marinoni