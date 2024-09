Serie B. Notte di fuoco per la Cremonese: allo Zini arriva il Palermo in crisi

La Cremonese è ancora un cantiere aperto. Lo sa Stroppa, lo sa la squadra e a maggior ragione la società che ha voluto regalare al proprio mister una lunga serie di innesti di qualità a cui deve essere concesso il tempo naturale per conoscersi e trovare feeling in campo. Una vittoria in extremis, su rigore oltretutto, non risolve i problemi emersi fino ad ora, ma una cosa è certa: oggi allo Zini contro il Palermo il morale sarà ben diverso rispetto a quello che aleggiava nel prepartita della sfida contro la Carrarese. "Noi non siamo ancora al 100 per cento", spiega il tecnico ex Monza, che non essendo solito trovare alibi rimane lucido e con i piedi per terra nella disamina del momento attuale. "Resta il fatto che dobbiamo tornare a fare le cose che sappiamo perché altrimenti rischi di uscirne con le ossa rotte: ad avversarie come il Palermo non devi concedere certe palle gol". I rischi contro i rosanero, reduci da due sconfitte e con l’obiettivo di lottare per i primi posti della classifica, sono elevati all’ennesima potenza. La squalifica di Pickel - multato anche dalla società - e l’infortunio di Collocolo complicano il ventaglio di soluzioni a centrocampo.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Majer, Castagnetti, Vandeputte, Sernicola; Bonazzoli, Vazquez. All. Stroppa.Mariachiara Rossi