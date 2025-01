Serie B. Testacoda allo Zini la Cremonese riceve il Cosenza di Alvini

Dopo il netto e importante successo ottenuto a Frosinone, la Cremonese cerca altri tre punti per rimanere ai piani nobili della zona playoff. Oggi (ore 15) tra le mura amiche dello stadio Zini, dove i lombardi non vincono però dal 24 novembre, arriva il Cosenza dell’ex mister grigiorosso Massimiliano Alvini. Gli ospiti, penultimi in classifica, non trovano la vittoria da ben nove gare ma il tecnico Giovanni Stroppa (nella foto), visto anche il ko subito in Calabria all’andata, mette in guardia i suoi: "La partita di Frosinone ci ha dato una bella spinta e consapevolezza. Ci siamo ripresi in termini di mentalità e capacità di essere dominanti sul campo, ma da qui alla fine ci attendono numerose insidie. Il Cosenza è una squadra difficile da affrontare, sono una formazione viva, pericolosa e tignosa". Cremonese che oggi dovrebbe confermare quasi del tutto il 3-5-2 visto a Frosinone: unici ballottaggi nella parte destra del centrocampo dove Collocolo e Zanimacchia si giocano due maglie, da favoriti, con Pickel. Indisponibile il solo Moretti, ma ci sono 7 diffidati tra i titolari grigiorossi.

Probabile formazione (3-5-2): Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Barbieri; Vazquez, Bonazzoli; All. Stroppa.

Alessandro Stella