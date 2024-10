Serie B, tra Cremonese e Modena finisce 2-2

Finisce in parità il combattuto confronto tra Modena e Cremonese. Una gara che entrambe le contendenti hanno cercato (e sperato) di vincere, ma che, alla fine, ha sancito una divisione della posta in palio che può essere considerata giusta. La sfida del “Braglia” si accende sin dai primi minuti. Defrel e Pickel provano per primi la conclusione, ma senza riuscire ad inquadrare lo specchio della porta. Al 12’, però, i grigiorossi assestano il colpo giusto. Zanimacchia appoggia in area a Bonazzoli che anticipa tutti ed insacca il rapido vantaggio degli ospiti.

I canarini, che non possono rimanere a mani vuote, tentano di reagire senza perdere tempo e Fulignati deve intervenire per neutralizzare i tentativi di Palumbo e Idrissi. Sul fronte opposto, però, la squadra di Corini non si limita a proteggere il vantaggio e punge a sua volta in avanti con Pickel e Johnsen, ma i gialloblù continuano il loro inseguimento e al 29’ un tiro di Gerli, deviato da un difensore grigiorosso, colpisce la traversa, mentre sulla ribattuta Magnino non inquadra lo specchio della porta. Il pareggio è rimandato solo di 60”, visto che alla mezz’ora Caso scaglia una sventola precisa che non concede scampo a Fulignati.

Tutto da rifare per la Cremonese, che cerca di riportarsi in vantaggio, ma gli spunti di Collocolo e Johnsen rimangono senza esito. Tocca nuovamente al Modena andare in gol proprio nell’unico minuto di recupero del primo tempo, quando, sugli sviluppi di un corner, Dellavalle salta più in alto di tutti e firma il sorpasso che manda al riposo i grigiorossi in svantaggio. In avvio di ripresa mister Corini inserisce Vazquez e cerca di spingere in avanti i suoi. I grigiorossi premono, ma il Modena punge con veloci ripartenze. Caso e Caldara chiamano così al lavoro Fulignati, ma il portiere ospite risponde con attenzione.

La Cremonese, comunque, preme con crescente decisione alla ricerca del pareggio e Vazquez e Johnsen mettono in difficoltà la retroguardia gialloblù. Gli sforzi degli ospiti trovano il meritato premio al 19’. Johnsen su punizione colpisce la traversa e Vazquez è il più lesto di tutti a ribadire in rete il pallone del 2-2. Ristabilita la parità le due squadre sperano nel risultato pieno, ma le due difese non si lasciano sorprendere e, nonostante qualche buona occasione e la generosa pressione delle due contendenti, il risultato non cambia più sino al triplice fischio dell’arbitro che sancisce il definitivo pareggio. Modena-Cremonese 2-2 (2-1) Modena (4-3-1-2): Gagno 6; Dellavalle 6,5 (33’ st Di Pardo 6), Zaro 6, Caldara 6,5, Idrissi 6 (25’ st Cotali 6); Santoro 6, Gerli 6,5, Magnino 6 (20’ st Battistella 6); Palumbo 6; Caso 6 (20’ st Abiuso 6), Defrel 6 (33’ st Bozhanaj 6). A disposizione: Sassi; Bagheria; Beyuku; Botteghin; Cauz; Duca; Oliva. All: Pierpaolo Bisoli 6,5. Cremonese (4-3-3): Fulignati 6,5; Barbieri 6, Ravanelli 6, Bianchetti 6,5, Sernicola 6 (14’ st Quagliata 6); Pickel 6 (1’ st Vazquez 6,5), Castagnetti 6,5, Collocolo 6; Zanimacchia 6 (14’ st Vandeputte 6), Bonazzoli 6 (24’ st De Luca 6), Johnsen 6,5 (42’ st Buonaiuto sv). A disposizione: Saro; Buonaiuto; Antov; Majer; Moretti; Lochoshvili; Milanese; Nasti. All: Eugenio Corini 6,5. Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova 6. Reti: 12’ pt Bonazzoli; 30’ pt Caso; 46’ pt Dellavalle; 19’ st Vazquez Note: ammoniti: Magnino; Santoro; Vazquez; De Luca; Quagliata; Castagnetti – angoli: 8-5 – recupero: 2’ e 5’.