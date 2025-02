Vandeputte e doppio De Luca: la Cremonese liquida la pratica Sudtirol

Missione compiuta per la Cremonese. La squadra di Stroppa supera, non senza faticare, il Sudtirol e si avvicina allo Spezia (ora a +9), costretto ad inseguire il 2-2 in casa dal Palermo al termine di una sfida scoppiettante. Proprio la classifica offre le indicazioni più interessanti ai grigiorossi dopo il 3-1 inflitto agli altoatesini, visto che Bianchetti e compagni si confermano in quarta posizione e, grazie alle qualità messe in mostra con un avversario ostico come i biancorossi, fanno vedere di poter guardare avanti con fiducia.

La nota meno positiva per la Cremonese, al di là delle efficaci giocate in avanti, è legata ancora una volta a qualche amnesia di troppo nella fase difensiva. Questa volta la compagine di Castori non ha potuto approfittare della parità ritrovata, ma è importante che i grigiorossi riescano a rendere più solida la loro retroguardia, evitando passi falsi che possono complicare la partita.

In ogni caso il primo obiettivo da raggiungere al momento è la continuità, una qualità che può e deve diventare l’arma con la quale fare la differenza per un organico dal notevole potenziale come quello a disposizione di mister Stroppa, che dovrà offrire nuove conferme nell’impegnativa trasferta di sabato a Bari. La gara dello “Zini” propone un avvio subito deciso dei padroni di casa, che pungono con Castagnetti e Azzi, costringendo al lavoro Adamonis che deve capitolare al 28’, quando Vazquez recupera la sfera e serve Collocolo, pronto a servire al centro dove arriva Vandeputte che sblocca il risultato.

La strada sembra mettersi in discesa per i grigiorossi, ma il Sudtirol è di parere ben diverso e dopo alcuni spunti rimasti senza esito, al 14’ della ripresa gli altoatesini pareggiano con una precisa sventola di Simone Davì che trafigge Fulignati. La Cremonese ha però il merito di non lasciarsi prendere dalla frenesia e l’ingresso di De Luca frutta il nuovo allungo dei locali. Al 31’ l’attaccante originario di Bolzano firma il 2-1 con un bel colpo di testa, mentre al 2’ di recupero precede il forcing finale dei biancorossi con il tocco che vale il definitivo 3-1 e tre punti preziosi per la squadra di Stroppa. Cremonese-Sudtirol 3-1 (1-0) Cremonese (3-5-2): Fulignati 6; Folino 6, Ravanelli 6,5, Bianchetti 6,5; Collocolo 6,5, Pickel 6 (22’ st Johnsen 6), Castagnetti 6, Vandeputte 6,5 (36’ st Barbieri sv), Azzi 6; Vazquez 6,5 (36’ st Valoti sv), Nasti 6 (22’ st De Luca 7). A disposizione: Drago; Malovec; Triacca; Majer; Moretti; Bonazzoli; Zanimacchia. All: Giovanni Stroppa 6,5. Sudtirol (3-4-1-2): Adamonis 6; Giorgini 6, Pietrangeli 6, Veseli 6; Molina 6, Pyyhtia 5,5 (1’ st El Kaouakibi 6), Praszelik 6 (36’ st Kofler sv), Davì 6,5 (36’ st Barreca sv); Casiraghi 6,5; Odogwu 6, Merkaj 6 (36’ st Gori sv). A disposizione: Lamanna; Arrigoni; Martini; Rover; Mallamo; Davi; Ceppitelli; Vergani. All: Fabrizio Castori 5,5. Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna 6. Reti: 28’ pt Vandeputte; 14’ st Davì; 31’ st e 47’ st De Luca. .