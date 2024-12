Una svolta per due allo Zini. Stroppa-Bisoli, derby teso

Regalarsi un derby per finire l’anno in bellezza e mettersi alle spalle le critiche degli ultimi mesi. Se lo augurano Cremonese e Brescia che si sfideranno oggi alle 12.30 allo Zini: “malate” in fase di guarigione che vogliono dare un segnale forte alla classifica. La squadra di casa è decisa a non perdere il treno promozione. "Siamo abituati a rincorrere - le parole di Stroppa - perché a questa squadra manca continuità e davanti non perdono terreno. Da tre partite stiamo mostrando cose importanti. È una sfida fondamentale". All’andata era terminata 3-2 proprio in favore della Leonessa: era ancora una Cremonese che doveva trovare l’abito migliore anche in virtù dei nuovi acquisti.

Sponda Brescia le motivazioni non mancano: con la zona retrocessione lontana solo quattro punti la compagine biancazzurra vuole provare ad espugnare lo Zini, a maggior ragione ora che può contare su tutta la rosa al completo. Allo stadio Rigamonti lo scorso 30 settembre sulla panchina del club di Cellino sedeva Maran che dopo un avvio promettente ha condotto la squadra verso le zone basse della classifica. Con l’arrivo di Pierpaolo Bisoli il Brescia ha raccolto solo tre pareggi non riuscendo a risolvere a fondo il problema difensivo: la formazione dell’ex tecnico di Modena e Sudtirol è prima per maggior numero di occasioni di tiro concesse (516) e sesta per gol subiti previsti. Le premesse per un match ad alto tasso di tensione non mancano, tra le ambizioni dell’una e la necessità di tornare a vincere dell’altra. "Dobbiamo solo ritrovare un po’ di tranquillità, datemi tempo e ci arriveremo – assicura Pierpaolo Bisoli – Qualche giocatore è al 30-40%, va ritrovato fisicamente. Nel girone di ritorno rappresenteremo al meglio il nostro popolo e potremo toglierci delle soddisfazioni".

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Fulignati; Antov, Ceccherini, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Zanimacchia; Vazquez, Bonazzoli. All. Stroppa.

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Cistana, Jallow, Adorni; Dickmann, D. Bisoli, Verreth, Corrado; Galazzi; Borrelli, Moncini. All. P. Bisoli.