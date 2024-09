Cristiano Ronaldo, 1 miliardo di follower su tutti i social: “Abbiamo fatto la storia”

Cristiano Ronaldo firma l’ennesimo record. Il campione, dopo aver messo a segno il gol numero 900 di una carriera leggendaria nella sfida di Nations League tra il suo Portogallo e la Croazia, festeggia sui social un traguardo clamoroso: un miliardo di follower su tutte le piattaforme. Ronaldo celebra l’impresa con un post su Instagram: “Abbiamo fatto la storia”

Il post celebrativo di Cristiano Ronaldo: 1 miliardo di follower su tutti i social

Aggiunge poi l’ex giocatore di Manchester United, Real Madrid e Juventus, attualmente in Arabia Saudita con l’Al Nassr: “Un miliardo di follower. Questo è più di un semplice numero: è una testimonianza della nostra comune passione, del nostro amore per il gioco e non solo. Dalle strade di Madeira ai palcoscenici più grandi del mondo, ho sempre giocato per la mia famiglia e per voi. E ora siamo un miliardo, insieme”.

Ronaldo ringrazia tutti i suoi fan: “Siete stati con me in ogni passo del percorso, attraverso tutti gli alti e bassi. Questo viaggio è il nostro viaggio e insieme abbiamo dimostrato che non ci sono limiti a ciò che possiamo conquistare. Grazie a per aver creduto in me, per il vostro sostegno e per essere parte della mia vita. Il meglio deve ancora venire e continueremo a spingere, vincere e fare la storia insieme”.