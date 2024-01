Da ieri in città l’ex giocatore di Torino e Inter. La Vis accoglie Obi e ora spera in Nicastro

Dopo l’arrivo dell’argentino Molina, ecco il secondo dei colpi annunciati in casa Vis. Da ieri sera è a Pesaro Joel Obi. Il centrocampista nigeriano 32enne sarà da oggi a disposizione di Banchieri. Curriculum enorme, compresa la nota militanza nell’Inter, quel che interessa di Obi sono le ultime stagioni: travagliata quella alla Reggina in B nel 2022-23: una sola presenza causa infortunio. Intense invece le due precedenti: 21 presenze con la Salernitana in A, 30 in B col Chievo, condite da 4 reti e un assist. Obi, che in questi mesi si è allenato a Milano, non vede dunque il campo da un pezzo. Il talento non è in discussione, bisognerà lavorare sulla condizione.

L’attesa ora è per Francesco Nicastro. Mister Banchieri si è detto ottimista in proposito assicurando i tifosi che il sostituto di Sylla arriverà presto. Quel Sylla che domenica ha fatto felice il Perugia (un gol e due assist) lasciando al contempo un buco non ancora coperto nell’attacco vissino. E si è visto quanto abbia pesato, con una Vis a corto di cambi e una Spal che nella ripresa ha potuto mettere in campo artiglieria pesante. Pesaro, dopo lungo corteggiamento, sembra la naturale destinazione di Nicastro – domenica non convocato dal Pontedera nella vittoriosa trasferta in casa del Sestri – ma finchè i granata non troveranno il sostituto (Simeri o chi per lui) c’è il rischio di uno stallo. Il Pontedera – raccontano le cronache toscane – non vuole privarsi facilmente di un giocatore come lui. Nel frattempo, Banchieri può lavorare sull’inserimento dell’argentino Molina, che ha assaggiato il campo contro la Spal.

Anche l’Olbia che domenica prossima ospiterà la squadra di

Banchieri (ore 16,15) è alla ricerca di un pezzo forte e il fatto che la società si sia buttata su Marco Sau (Feralpisalò) fa capire le intenzioni. I sardi, artefici all’andata del blitz di Recanati (0-1), sono reduci da 4 sconfitte consecutive e da una prestazione comunque gagliarda a Cesena (1-0). Un volto nuovo in casa Vis in effetti ieri si è visto: è quello di Damiano Pecile, classe 2002, centrocampista di origini canadesi che il Venezia ha spedito a Pesaro per vagliarne le condizioni. Pecile, reduce dal prestito al Fc Ktp (Finlandia) viene da un infortunio al ginocchio ed è sulla via del pieno recupero.

Bollettino medico. Denis Tonucci, uscito anzitempo contro la Spal per il riacutizzarsi di un fastidio al bicipite femorale, oggi sarà sottoposto a risonanza magnetica. Torna a disposizione Mattioli dopo un trauma alla coscia destra. E torna a pieno regime Pucciarelli, il cui fastidio al ginocchio è in via di totale risoluzione. De Vries sta ricevendo invece cure specifiche per una fascite plantare, mentre Valdifiori esegue allenamento differenziato di recupero.

Partenze. Cusumano va all’Alessandria di mister Banchini (prestito secco), mentre Marcandella ha trovato l’accordo con la Fermana che ha messo gli occhi anche su Blue Mamona.

Under 15. Il portiere vissino Ludovico Tato è stato convocato per domani a Coverciano da Daniele Arrigoni nella rappresentativa serie C Now U15 che disputerà un’amichevole con i pari età dell’Italia.