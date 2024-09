Dagli spogliatoi. Fucili felice, "ma il finale va gestito meglio». E D’Amore: "Sfida equilbrata, Fosso più cinico»

Così la vede alla fine dell’incontro mister Michele Fucili, allenatore del Fossombrone, dopo la vittoria per 2-1 sull’Imolese all’esordio stagionale: "Sì, era la nostra prima partita ufficiale contro un’ottima squadra e si è giocata in un clima abbastanza rovente. Sono contento della prestazione, perché siamo partiti bene, creando subito una situazione importante; peccato solo che nel nostro momento migliore abbiamo subito la rete degli avversari: in quella fase della partita avremmo potuto disunirci, invece abbiamo stretto i denti e poi siamo riusciti ad agguantare il pareggio".

"Nel secondo tempo, poi - prosegue l’allenatore metaurese -, siamo riusciti anche a sfruttare una ripartenza importante, l’abbiamo costruita molto bene e siamo passati in vantaggio. L’unica cosa che posso imputare ai ragazzi è che, magari, nel finale non siamo stati abbastanza bravi nel gestire gli ultimi venti minuti dell’incontro. In quei momenti conclusivi avremmo dovuto mettere in campo ancora più personalità, perché c’è sempre il rischio di subire una rete, per esempio su una situazione di palla inattiva".

Proprio questo è l’aspetto su cui, secondo Fucili, il Fossombrone dovrà lavorare in vista dei prossimi impgni: "Quando si è in vantaggio non ci si può cullare sugli allori, soprattutto quando lo scarto di reti è quello minimo. Buona prova, comunque, anche considerando che per noi era la prima partita ufficiale. In ogni caso, credo che i miei abbiano capito anche troppo bene che cosa ci aspetterà domenica prossima (nell’esordio casalingo di campionato, contro il Teramo, ndr) e in quelle che seguiranno…".

Questa invece la disamina post partita dell’allenatore dell’Imolese, Gianni D’Amore: "Fa sempre poco piacere perdere, però è stata una partita equilibrata. Il Fossombrone è stato bravo a capitalizzare le occasioni che ha creato, l’ha portata a casa credendoci fino in fondo. Complimenti a loro".

Domenica prossima l’Imolese esordirà nel girone D di Serie D, giocando in casa del Corticella. Indicazioni per il futuro?

"L’indicazione fondamentale è che dobbiamo ancora lavorare tanto, perché ancora non abbiamo l’intensità giusta. I meccanismi non sono ancora quelli che ci aspettiamo. Queste partite ci fanno bene, soprattutto contro squadre di questo girone. Di sicuro ci servirà di lezione".

a. b.